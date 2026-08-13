После атаки дронов в Новороссийске остановили уже третий зерновой терминал

В российском Новороссийске приостановил работу зерновой терминал КСК — третий после атаки дронов на порт 12 августа. Российская железная дорога прекратила отправку зерна во все три терминала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на транспортную группу "Дело".

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КСК полностью приостановил операции с зерном

В компании заявили, что работу КСК приостановили "в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры".

Терминал прекратил принимать автомобильный и железнодорожный транспорт, загружать зерно на морские суда и выполнять другие операции.

Когда работа возобновится, пока неизвестно.

КСК является крупнейшим зерновым терминалом Новороссийска. Его пропускная способность составляет до 9 млн тонн зерна в год.

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Накануне были повреждены еще два терминала

12 августа Новороссийск подвергся атаке беспилотников. В результате ударов были повреждены два других зерновых терминала — НЗТ и НКХП.

После этого Российская железная дорога запретила погрузку зерна для дальнейшей транспортировки в адрес КСК, НЗТ и НКХП.

Таким образом, отгрузка зерна через все три терминала Новороссийска в настоящее время приостановлена.

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