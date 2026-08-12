Украина выведет из строя российскую военную машину и будет усиливать deep strike по врагу, — Хмара

В ходе комбинированной спецоперации Сил обороны Украины в порту Новороссийска российская система противовоздушной обороны оказалась полностью бессильной перед синхронным применением украинских ракет, реактивных дронов и морских беспилотников.

Об этом в своём заявлении сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара, передает Цензор.НЕТ.

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Уничтожение инфраструктуры РФ и уникальность атаки на Новороссийск

Хмара отметил, что цель Сил обороны Украины заключается в полном обезвреживании экономического и военного потенциала врага.

"Мы выведем из строя российскую военную машину — уничтожим инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на войну против Украины. Наша операция в Новороссийске стала уникальной. Комбинированный удар наносился ракетами, реактивными дронами, морскими беспилотниками. Россия оказалась бессильной против синхронной работы украинских средств поражения. Это результат совместных усилий и синергии, которая усиливается в Силах обороны", — подчеркнул он.

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Он выразил благодарность воинам за точность и отечественным производителям вооружения за разработку решений, позволяющих наносить удары в глубоком тылу РФ.

Приоритет deep strike и наращивание давления на РФ

По словам Хмары, по итогам совещания под председательством президента Украины с участием Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, Генерального штаба, СБС, СБУ, других подразделений Сил обороны и производителей оружия были четко определены дальнейшие шаги:

"Усиление deep strike по России — один из ключевых приоритетов. Вместе с Главнокомандующим Драпатым, Генеральным штабом, СБС, СБУ, другими составляющими Сил обороны и производителями будем наращивать это давление... Украинские операции будут становиться все более сложными для противодействия. Украинское оружие будет становиться только более массовым. Удары — точнее. Россия будет гореть. Работаем над выполнением задачи Президента — заставить Россию пойти на справедливый мир", — резюмировал чиновник.

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Что предшествовало

12 августа Силы обороны атаковали четыре военных корабля россиян в Новороссийске, подтвердили в Генштабе ВСУ и СБУ. Речь идет о "Адмирале Макарове" и "Адмирале Эссене", малом ракетном корабле "Буян-М" и сторожевом корабле "Василий Быков".

Атакованная военно-морская база РФ в Новороссийске расположена в 300 км от фронта. По словам президента Владимира Зеленского, по ней нанесли удар ракетами "Нептун" и морскими беспилотниками.

Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта. Также после удара была остановлена работа двух зерновых терминалов в порту.

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