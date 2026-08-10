Хмара со шведскими и норвежскими коллегами обсудили сотрудничество в оборонных проектах, в частности по дронам и антибаллистике

Индустрия дронов

Руководители оборонных ведомств Украины, Швеции и Норвегии обсудили финансовую поддержку производства дронов и усиление мер по противодействию ракетным угрозам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.

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Дроны и защита воздушного пространства среди главных потребностей

Хмара провел переговоры с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Он сообщил, что поделился с партнерами выводами после поездки в боевые подразделения. По его словам, у военных есть конкретные потребности, в частности в финансировании дронов.

"Есть конкретные потребности со стороны военных. Рассчитываем на оперативную поддержку партнеров в финансировании дронов, в частности разведывательных и middle strike", — отметил Хмара.

Отдельно он подчеркнул необходимость противодействия баллистическим ракетам, крылатым ракетам и реактивным "Шахедам". По его словам, Украине уже сейчас нужны ракеты-перехватчики и средства для асимметричных действий.

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Долгосрочные проекты и сотрудничество с партнерами

В ходе переговоров стороны также обсудили долгосрочные проекты. В частности, речь шла о развитии европейского антибаллистического проекта FREYJA.

Хмара отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Швеции и Норвегии в этом направлении.

Отдельно с каждым из партнеров обсудили конкретные направления сотрудничества. Со шведской стороной говорили о шагах до конца лета и развитии авиационных возможностей. Также была отмечена поддержка Швеции в Коалиции РЭБ и помощь в отношении самолетов Gripen.

С норвежской стороной обсудили совместные проекты в сфере оборонной промышленности и укрепление противовоздушной обороны. Хмара подчеркнул, что Норвегия является одним из крупнейших партнеров Украины в сфере безопасности.

Он также подчеркнул готовность Украины к долгосрочному партнерству. По его словам, опыт современной войны и решения, проверенные на поле боя, могут быть полезны и для партнеров.

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