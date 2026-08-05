Американский актер побывал в санатории пограничников Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Известный американский актёр, режиссёр и сценарист Джесси Айзенберг посетил санаторий Государственной пограничной службы Украины и пообщался с военными, проходящими реабилитацию.

Об этом сообщает Госпограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

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Визит к военным: реабилитация и поддержка

Актер прибыл в Украину с образовательно-гуманитарной миссией, чтобы поддержать людей, пострадавших вследствие российско-украинской войны.

Начальник санатория полковник Богдан Скиба ознакомил гостя с работой учреждения.

Во время встречи актёру рассказали о лечении и восстановлении военнослужащих, психологической поддержке, социальной адаптации и дальнейших планах развития учреждения.

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Корни и дальнейшая поддержка Украины

По словам актера, для него было важно приехать в Украину, ведь у него польско-украинские корни. Его предки родом из Люблина, а во время Второй мировой войны одна из родственниц выжила во Львове благодаря католической семье, которая предоставила ей убежище. Поэтому Львовская область имеет особое значение для его семьи.

Помимо посещения санатория, в течение недели Айзенберг участвовал в работе детского лагеря при одной из школ в селе недалеко от украинско-польской границы.

Актер и представители его команды заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и помогать ей в борьбе против российской агрессии.

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