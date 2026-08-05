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Новини Фото Підтримка України
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Американський актор побував у санаторії прикордонників України. ФОТОрепортаж

Відомий американський актор, режисер і сценарист Джессі Айзенберг відвідав санаторій Державної прикордонної служби України та поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Візит до військових: реабілітація та підтримка

Актор прибув до України з освітньо-гуманітарною місією, щоб підтримати людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни.

Начальник санаторію полковник Богдан Скиба ознайомив гостя з роботою закладу.

Зірка Голлівуду приїхала підтримати військових на реабілітації

Під час зустрічі актору розповіли про лікування та відновлення військовослужбовців, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та подальші плани розвитку закладу.

Зірка Голлівуду приїхала підтримати військових на реабілітації

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Коріння та подальша підтримка України

За словами актора, для нього було важливо приїхати до України, адже він має польсько-українське коріння. Його предки походять із Любліна, а під час Другої світової війни одна з родичок вижила у Львові завдяки католицькій родині, яка надала їй прихисток. Тому Львівщина має особливе значення для його сім’ї.

Окрім відвідування санаторію, упродовж тижня Айзенберг долучався до роботи дитячого табору при одній зі шкіл у селі поблизу українсько-польського кордону.

Зірка Голлівуду приїхала підтримати військових на реабілітації

Актор та представники його команди запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну та допомагатимуть їй у боротьбі проти російської агресії.

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Автор: 

актор (147) ДПСУ Держприкордонслужба (6404) реабілітація (348) ЗСУ (8935)
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Топ коментарі
+10
Джессі Айзенбергу за позицію-респект...
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05.08.2026 19:08 Відповісти
+4
👍
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05.08.2026 18:52 Відповісти
+2
Респект!
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05.08.2026 19:26 Відповісти

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