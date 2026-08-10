Хмара з шведським та норвезьким колегами обговорили співпрацю в оборонних проєктах, зокрема по дронам та антибалістиці

Індустрія дронів

Очільники оборонних відомств України, Швеції та Норвегії обговорили фінансову підтримку виробництва дронів і посилення протидії ракетним загрозам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара.

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Дрони та захист неба серед головних потреб

Хмара провів переговори з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Він повідомив, що поділився з партнерами висновками після поїздки до бойових підрозділів. За його словами, військові мають конкретні потреби, зокрема у фінансуванні дронів.

"Є конкретні потреби від воїнів. Розраховуємо на оперативну підтримку партнерів у фінансуванні дронів, зокрема розвідувальних та middle strike", – зазначив Хмара.

Окремо він наголосив на необхідності протидії балістиці, крилатим ракетам і реактивним "шахедам". За його словами, Україні вже зараз потрібні ракети-перехоплювачі та засоби для асиметричних дій.

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Довгострокові проєкти та співпраця з партнерами

Під час переговорів сторони також обговорили довгострокові проєкти. Зокрема, йшлося про розвиток європейського антибалістичного проєкту FREYJA.

Хмара зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Швеції та Норвегії у цьому напрямку.

Окремо з кожним із партнерів обговорили конкретні напрями співпраці. Зі шведською стороною говорили про кроки до кінця літа та розвиток авіаційних спроможностей. Також було відзначено підтримку Швеції у Коаліції РЕБ і допомогу щодо літаків Gripen.

З норвезькою стороною обговорили спільні проєкти у сфері оборонної промисловості та посилення протиповітряної оборони. Хмара підкреслив, що Норвегія є одним із найбільших партнерів України у сфері безпеки.

Він також наголосив на готовності України до довгострокового партнерства. За його словами, досвід сучасної війни та рішення, перевірені на полі бою, можуть бути корисними і для партнерів.

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