Україна вимкне російську військову машину та посилюватиме deep strike по ворогу, - Хмара

Під час комбінованої спецоперації Сил оборони України у порту Новоросійська російська система протиповітряної оборони виявилася повністю безсилою проти синхронного застосування українських ракет, реактивних дронів та морських безпілотників.

Про це у своїй заяві повідомив тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара, передає Цензор.НЕТ.

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Знищення інфраструктури РФ та унікальність атаки на Новоросійськ

Хмара зауважив, що мета Сил оборони України полягає в повному знешкодженні економічного та військового потенціалу ворога.

"Ми вимкнемо російську військову машину — знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. Наша операція по Новоросійську стала унікальною. Комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами, морськими безпілотниками. Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони", — наголосив він.

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Він висловив подяку воїнам за точність та вітчизняним виробникам озброєння за розробку рішень, які дозволяють завдавати ударів у глибокому тилу РФ.

Пріоритет deep strike та нарощування тиску на РФ

За словами Хмари, за підсумками наради під головуванням президента України за участі Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, Генерального штабу, СБС, СБУ, інших складових Сил оборони та виробників зброї було чітко визначено подальші кроки:

"Посилення deep strike по Росії — один із ключових пріоритетів. Разом із Головнокомандувачем Драпатим, Генеральним штабом, СБС, СБУ, іншими складовими Сил оборони та виробниками будемо нарощувати цей тиск... Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя буде ставати тільки масовішою. Удари — точнішими. Росія буде палати. Працюємо на виконання завдання Президента — примусити Росію до справедливого миру", — резюмував посадовець.

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Що передувало

12 серпня Сили оборони атакували чотири військові кораблі росіян у Новоросійську, підтвердили у Генштабі ЗСУ та СБУ. Йдеться про "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель "Буян-М" та сторожовий корабель "Василь Биков".

Атакована військово-морська база РФ в Новоросійську розташована за 300 км від фронту. За словами президента Володимира Зеленського, по ній вдарили ракетами "Нептун" і морськими безпілотниками.

Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Також після удару зупинили роботу два зернових термінали у порту.

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