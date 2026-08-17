Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: ДБР перевіряє версію зіткнення з птахом

ДБР продовжує розслідувати падіння військового Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якого загинули двоє пілотів. Слідчі розшифрували бортовий реєстратор та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу, яка має встановити безпосередню причину катастрофи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Завершили розшифровування чорного ящика

Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака.

Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

Нагадаємо, трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

Інформація з реєстратора

За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі.

Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі.

Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

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За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

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Кримінальне провадження

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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