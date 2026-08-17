Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: ДБР перевіряє версію зіткнення з птахом
ДБР продовжує розслідувати падіння військового Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якого загинули двоє пілотів. Слідчі розшифрували бортовий реєстратор та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу, яка має встановити безпосередню причину катастрофи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Завершили розшифровування чорного ящика
Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака.
Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.
Нагадаємо, трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.
Інформація з реєстратора
- За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі.
- Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі.
- Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.
За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.
Призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.
Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.
Кримінальне провадження
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.
Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль