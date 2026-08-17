Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: ГБР проверяет версию столкновения с птицей

ГБР продолжает расследование крушения военного самолета Су-24М в Хмельницкой области, в результате которого погибли два пилота. Следователи расшифровали данные бортового самописца и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу, которая должна установить непосредственную причину катастрофы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Завершили расшифровку "черного ящика"

На данный момент специалисты завершили расшифровку бортового самописца самолета.

Также следователи получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных сил ВСУ, и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.

Напомним, трагедия произошла 16 июня 2026 года около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области. Самолет выполнял в тот день второй вылет. Оба члена экипажа погибли.

Информация с регистратора

По данным бортового самописца, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле.

После этого самолет потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси.

Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч.

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По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор — столкновение с птицей. В то же время эта версия еще требует экспертного подтверждения.

Назначенная следователями авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли обнаруженные повреждения привести к критической потере управляемости и имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу. Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз.

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Уголовное производство

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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