У Москві вперше з часів пандемії скасували військовий фестиваль на Красній площі на тлі масованих атак дронів

Міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа", який російська влада щороку проводила за участю оркестрів Міноборони РФ, Росгвардії, ФСБ та інших силових структур, цього серпня не відбудеться. Раніше його скасовували лише одного разу – у 2020 році через пандемію COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання The Moscow Times із посиланням на організаторів фестивалю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Організатори не назвали причини скасування

18-й фестиваль "Спаська вежа" мав відбутися на Красній площі з 21 до 30 серпня. У його офіційному Telegram-каналі повідомили про скасування заходу через "причини, що не залежать від організаторів", не уточнивши подробиць.

Наступний фестиваль організатори обіцяють провести вже у 2027 році.

"Спаську вежу" проводять на Красній площі з 2007 року. У ній беруть участь військові оркестри, підрозділи почесної варти, фольклорні колективи та представники російських силових відомств. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Москви також приїжджали колективи з країн Європи, Канади та Австралії.

Російський диктатор Володимир Путін раніше називав фестиваль одним із найбільш успішних російських проєктів у сфері "міжнародного гуманітарного співробітництва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Московської області показали проліт БпЛА під час атаки на регіон: "Пацаны, эй, снимаем. Емаё, Москва". ВIДЕО

Скасування відбулося після масштабної атаки дронів

Офіційно організатори не пов’язували своє рішення з безпековою ситуацією. Водночас російське видання звертає увагу, що фестиваль скасували на тлі почастішання атак українських безпілотників на Москву та Московську область.

У ніч проти 18 серпня російська столиця та Підмосков’я пережили одну з наймасштабніших серій атак БпЛА від початку повномасштабної війни. За твердженням російської влади, у напрямку Москви нібито летіли понад 600 безпілотників.

Нагадаємо, як уже раніше повідомляв Цензор.НЕТ, це вже не перший великий захід на Красній площі, формат якого у 2026 році змінили або скасували. У червні Кремль уперше за 23 роки відмовився від проведення там гала-концерту до Дня Росії. Парад 9 травня цього року пройшов у скороченому форматі – вперше майже за два десятиліття без важкої військової техніки.

Читайте: У Росії заявили про масовану атаку дронів на Москву: роботу аеропортів тимчасово обмежили (оновлено). ВIДЕО