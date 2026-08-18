В Москве впервые со времен пандемии отменили военный фестиваль на Красной площади на фоне массированных атак дронов

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который российские власти ежегодно проводили с участием оркестров Минобороны РФ, Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, в этом августе не состоится. Ранее его отменяли лишь однажды - в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на организаторов фестиваля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Организаторы не назвали причину отмены

18-й фестиваль "Спасская башня" должен был пройти на Красной площади с 21 по 30 августа. В его официальном Telegram-канале сообщили об отмене мероприятия по "причинам, не зависящим от организаторов", не уточнив подробностей.

Следующий фестиваль организаторы обещают провести уже в 2027 году.

"Спасскую башню" проводят на Красной площади с 2007 года. В ней принимают участие военные оркестры, подразделения почетного караула, фольклорные коллективы и представители российских силовых ведомств. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Москву также приезжали коллективы из стран Европы, Канады и Австралии.

Российский диктатор Владимир Путин ранее называл фестиваль одним из самых успешных российских проектов в сфере "международного гуманитарного сотрудничества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Московской области засняли пролет БПЛА во время атаки на регион: "Пацаны, эй, снимаем. Емае, Москва". ВИДЕО

Отмена состоялась после масштабной атаки дронов

Официально организаторы не связывали свое решение с ситуацией в сфере безопасности. В то же время российское издание обращает внимание, что фестиваль отменили на фоне участившихся атак украинских беспилотников на Москву и Московскую область.

В ночь на 18 августа российская столица и Подмосковье пережили одну из самых масштабных серий атак БПЛА с начала полномасштабной войны. По утверждению российских властей, в направлении Москвы якобы летели более 600 беспилотников.

Напомним, как уже ранее сообщал Цензор.НЕТ, это уже не первое крупное мероприятие на Красной площади, формат которого в 2026 году изменили или отменили. В июне Кремль впервые за 23 года отказался от проведения там гала-концерта ко Дню России. Парад 9 мая этого года прошел в сокращенном формате — впервые почти за два десятилетия без тяжелой военной техники.

Читайте: В России заявили о массированной атаке дронов на Москву: работу аэропортов временно ограничили (обновлено). ВИДЕО