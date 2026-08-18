Військовий загинув у ДТП після бойового завдання: суд скасував відмову Міноборони у виплаті родині 15 млн грн
Військовий повертався разом із побратимами з бойового завдання, коли потрапив у смертельну ДТП. Його загибель офіційно пов’язали з виконанням обов’язків військової служби, однак згодом у крові виявили 0,40 проміле алкоголю – і Міноборони відмовило дружині та двом неповнолітнім дітям у виплаті 15 млн грн допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета".
Що сталося під час ДТП
Військовослужбовець загинув, коли підрозділ повертався з бойового завдання. Машина рухалася в темну пору доби ділянкою дороги, яка перебувала під загрозою мінометних та артилерійських обстрілів. Через необхідність маскування транспорт їхав із вимкненими фарами та на підвищеній швидкості.
Спеціальне розслідування, наказ командира військової частини та висновок ВЛК пов’язали смерть військового з виконанням ним обов’язків служби.
Після його загибелі дружина звернулася по передбачену постановою Кабміну №168 одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється між визначеними законом отримувачами. Однак комісія Міноборони відмовила родині.
Чому суд не погодився з Міноборони
Відомство посилалося на те, що в крові загиблого виявили 0,40 проміле етилового спирту. Однак П’ятий апеляційний адміністративний суд наголосив: самого факту наявності алкоголю недостатньо. Необхідно довести, що саме дії військового у стані сп’яніння стали причиною його смерті.
Такого причинно-наслідкового зв’язку Міноборони, за висновком суду, не встановило. Натомість документи спеціального розслідування пов’язували загибель із виконанням бойового завдання і не містили висновку, що причиною ДТП стали дії військового у стані сп’яніння.
Родині не присудили 15 млн грн – заяву мають розглянути повторно
Апеляційний суд залишив без змін рішення Одеського окружного адміністративного суду, яким відмову Міноборони визнали протиправною та скасували.
Водночас суд не присуджував родині 15 млн грн. Міністерство оборони зобов’язали повторно розглянути заяву дружини загиблого та його неповнолітніх дітей з урахуванням висновків суду.
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Круто змушений був їхати з вимкненими фарами, тому що знаходився близько до ЛБЗ і в результатів загинув.
Клоунам з міноборони до відома Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Греція та Австрія дозволяють до 0,5 проміле для досвідчених водіїв, Велика Британія (окрім Шотландії), Ірландія та Мальта дозволяють до 0,8 проміле.