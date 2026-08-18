Военный погиб в ДТП после боевого задания: суд отменил отказ Минобороны в выплате семье 15 млн грн
Военный возвращался вместе с сослуживцами с боевого задания, когда попал в смертельное ДТП. Его гибель официально связали с исполнением обязанностей военной службы, однако впоследствии в крови обнаружили 0,40 промилле алкоголя - и Минобороны отказало жене и двум несовершеннолетним детям в выплате 15 млн грн помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Что произошло во время ДТП
Военнослужащий погиб, когда подразделение возвращалось с боевого задания. Машина двигалась в темное время суток по участку дороги, который находился под угрозой минометных и артиллерийских обстрелов. Из-за необходимости маскировки транспорт ехал с выключенными фарами и на повышенной скорости.
Специальное расследование, приказ командира воинской части и заключение ВВК связали смерть военнослужащего с исполнением им служебных обязанностей.
После его гибели жена обратилась за предусмотренным постановлением Кабмина № 168 единовременной помощью в размере 15 млн грн, которая распределяется между определенными законом получателями. Однако комиссия Минобороны отказала семье.
Почему суд не согласился с Минобороны
Ведомство сослалось на то, что в крови погибшего обнаружили 0,40 промилле этилового спирта. Однако Пятый апелляционный административный суд подчеркнул: самого факта наличия алкоголя недостаточно. Необходимо доказать, что именно действия военнослужащего в состоянии опьянения стали причиной его смерти.
Такой причинно-следственной связи Минобороны, по заключению суда, не установило. Зато документы специального расследования связывали гибель с выполнением боевого задания и не содержали вывода о том, что причиной ДТП стали действия военнослужащего в состоянии опьянения.
Семье не присудили 15 млн грн - заявление должны рассмотреть повторно
Апелляционный суд оставил без изменений решение Одесского окружного административного суда, которым отказ Минобороны был признан противоправным и отменен.
В то же время суд не присудил семье 15 млн грн. Министерство обороны обязали повторно рассмотреть заявление супруги погибшего и его несовершеннолетних детей с учетом выводов суда.
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Круто змушений був їхати з вимкненими фарами, тому що знаходився близько до ЛБЗ і в результатів загинув.
Клоунам з міноборони до відома Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Греція та Австрія дозволяють до 0,5 проміле для досвідчених водіїв, Велика Британія (окрім Шотландії), Ірландія та Мальта дозволяють до 0,8 проміле.