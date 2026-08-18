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Новости Выплаты семьям погибших
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Военный погиб в ДТП после боевого задания: суд отменил отказ Минобороны в выплате семье 15 млн грн

Суд отменил отказ Минобороны в выплате 15 млн грн семье погибшего военного

Военный возвращался вместе с сослуживцами с боевого задания, когда попал в смертельное ДТП. Его гибель официально связали с исполнением обязанностей военной службы, однако впоследствии в крови обнаружили 0,40 промилле алкоголя - и Минобороны отказало жене и двум несовершеннолетним детям в выплате 15 млн грн помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

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Что произошло во время ДТП

Военнослужащий погиб, когда подразделение возвращалось с боевого задания. Машина двигалась в темное время суток по участку дороги, который находился под угрозой минометных и артиллерийских обстрелов. Из-за необходимости маскировки транспорт ехал с выключенными фарами и на повышенной скорости.

Специальное расследование, приказ командира воинской части и заключение ВВК связали смерть военнослужащего с исполнением им служебных обязанностей.

После его гибели жена обратилась за предусмотренным постановлением Кабмина № 168 единовременной помощью в размере 15 млн грн, которая распределяется между определенными законом получателями. Однако комиссия Минобороны отказала семье.

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Почему суд не согласился с Минобороны

Ведомство сослалось на то, что в крови погибшего обнаружили 0,40 промилле этилового спирта. Однако Пятый апелляционный административный суд подчеркнул: самого факта наличия алкоголя недостаточно. Необходимо доказать, что именно действия военнослужащего в состоянии опьянения стали причиной его смерти.

Такой причинно-следственной связи Минобороны, по заключению суда, не установило. Зато документы специального расследования связывали гибель с выполнением боевого задания и не содержали вывода о том, что причиной ДТП стали действия военнослужащего в состоянии опьянения.

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Семье не присудили 15 млн грн - заявление должны рассмотреть повторно

Апелляционный суд оставил без изменений решение Одесского окружного административного суда, которым отказ Минобороны был признан противоправным и отменен.

В то же время суд не присудил семье 15 млн грн. Министерство обороны обязали повторно рассмотреть заявление супруги погибшего и его несовершеннолетних детей с учетом выводов суда.

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Топ комментарии
+5
Держава подвійних стандартів, корупціонерам шалені пенсії по рішенню суду і компенсації за кримінальні справи, а військовим чи їх сім'ям постійно треба щось доказувати.
Круто змушений був їхати з вимкненими фарами, тому що знаходився близько до ЛБЗ і в результатів загинув.

Клоунам з міноборони до відома Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Греція та Австрія дозволяють до 0,5 проміле для досвідчених водіїв, Велика Британія (окрім Шотландії), Ірландія та Мальта дозволяють до 0,8 проміле.
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18.08.2026 17:51 Ответить
+2
Адвокатами були, мабуть, оті двоє - єрмак і бананов, чи резніков і рябошапка, з колегами на 💯🤑🤑% своїми для зеленського з ГПУ?!?!?
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18.08.2026 17:42 Ответить
+2
хай далі бігають по судах то печатка не там стоїть , то коми не вистачає звичайна практика судових щурів . це ВЛК проходять за 20 хвилин , а тут пройдуть роки .
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18.08.2026 17:51 Ответить

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