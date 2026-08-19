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Частина окупованого Криму знеструмлена через нічну дронову атаку
У ніч проти середи, 19 серпня 2026 року, безпілотники атакували окупований Крим. Зокрема, під ударами перебувала південна частина півострова. Є знеструмлення.
Про це повідомили у "Крименерго", інформує Цензор.НЕТ.
Крим частково знеструмлено
Як зазначається, частина населених пунктів знеструмлена. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
При цьому складна ситуація з подачею електроенергії залишається на північному заході та сході Криму.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154.
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