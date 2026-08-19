Частина окупованого Криму знеструмлена через нічну дронову атаку

У ніч проти середи, 19 серпня 2026 року, безпілотники атакували окупований Крим. Зокрема, під ударами перебувала південна частина півострова. Є знеструмлення.

Про це повідомили у "Крименерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Крим частково знеструмлено

Як зазначається, частина населених пунктів знеструмлена. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

При цьому складна ситуація з подачею електроенергії залишається на північному заході та сході Криму.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154.

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