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Часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за ночной атаки дронов
В ночь на среду, 19 августа 2026 года, беспилотники атаковали оккупированный Крым. В частности, под ударами оказалась южная часть полуострова. Произошло отключение электроэнергии.
Об этом сообщили в "Крымэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Крым частично обесточен
Как отмечается, часть населенных пунктов осталась без электричества. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
При этом сложная ситуация с подачей электроэнергии сохраняется на северо-западе и востоке Крыма.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Крыму и на временно оккупированных территориях поражено еще 18 энергетических объектов, всего в июле - уже 154.
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