Понад 80 українських військових дезертирували з полігону в Німеччині із 2022 року, - ЗМІ
Із 2022 року понад 80 українських військовослужбовців дезертирували під час вишколу на полігоні Альтенграбов у землі Саксонія-Ангальт, що в Німеччині. По всій країні таких випадків уже сотні.
Про це пише видання Hasepost, передає Цензор.НЕТ.
Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Хто тікає з навчань
Як зазначається, більшість утікачів з навчань примусово мобілізували в Україні. Коли їх відправляли на навчання до Альтенграбова, вони скористалися можливістю і залишили місце розташування.
- Зазначимо, що в Україні дезертирство під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років за статтею 408 Кримінального кодексу.
Чому втікачі опиняються у правовій сірій зоні
На відміну від цивільних біженців з України, ці військові не підпадають під дію параграфа 24 німецького закону про перебування, який передбачає захист для біженців з України, а не для військових, яких держава направила на навчання.
Через це втікачі подають заяви на стандартну процедуру отримання притулку. Шанси отримати його саме через факт дезертирства невисокі, проте розгляд справи та можливе оскарження можуть тривати понад рік — фактично це блокує їхню екстрадицію до України на весь цей період.
Масштаб навчань у Німеччині
Із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Німеччині багатотижневий вишкіл пройшли близько 29 тисяч українських військових. Навчання проходили приблизно на 60 полігонах та інших об'єктах.
За даними видання, на перших етапах війни до Німеччини на навчання переважно прибували мотивовані та досвідчені бійці, які опановували поводження з гаубицями та танками. Наразі дедалі частіше на вишкіл потрапляють недосвідчені чоловіки, які не мають бажання воювати, оскільки Україні стає дедалі складніше знаходити добровольців.
Міністерство оборони Німеччини підтверджує окремі випадки, коли українські військові самовільно залишали місця дислокації, проте загальнонімецьку офіційну статистику таких випадків не публікує.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
І т.д.
Є порядок мобілізації, і це не хапання хворих, про хворих, обмежено придатних, наркоманів, яких зараз відправляють у Скелю та 225-ку, там навіть не сказано.
Які є мобілізаційні черги
Відповідно до законодавства, виділяють 4 черги мобілізації:
Перша - оперативний резерв, тобто резервісти, колишні військовослужбовці та ветерани АТО й ООС;Друга - резервісти, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;Третя - офіцери запасу та громадяни, які закінчили військову кафедру під час навчання у виші;Четверта - так званий громадянський резерв, тобто всі громадяни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я.
І т.д. Не кажучи вже про те, що вбивства, катування, рекет мають каратися за кримінальим кодексом, який в нас нібито не скасовували?