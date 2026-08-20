Понад 80 українських військових дезертирували з полігону в Німеччині із 2022 року, - ЗМІ

Із 2022 року понад 80 українських військовослужбовців дезертирували під час вишколу на полігоні Альтенграбов у землі Саксонія-Ангальт, що в Німеччині. По всій країні таких випадків уже сотні.

Про це пише видання Hasepost, передає Цензор.НЕТ.

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Хто тікає з навчань

Як зазначається, більшість утікачів з навчань примусово мобілізували в Україні. Коли їх відправляли на навчання до Альтенграбова, вони скористалися можливістю і залишили місце розташування.

Зазначимо, що в Україні дезертирство під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років за статтею 408 Кримінального кодексу.

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Чому втікачі опиняються у правовій сірій зоні

На відміну від цивільних біженців з України, ці військові не підпадають під дію параграфа 24 німецького закону про перебування, який передбачає захист для біженців з України, а не для військових, яких держава направила на навчання.

Через це втікачі подають заяви на стандартну процедуру отримання притулку. Шанси отримати його саме через факт дезертирства невисокі, проте розгляд справи та можливе оскарження можуть тривати понад рік — фактично це блокує їхню екстрадицію до України на весь цей період.

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Масштаб навчань у Німеччині

Із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Німеччині багатотижневий вишкіл пройшли близько 29 тисяч українських військових. Навчання проходили приблизно на 60 полігонах та інших об'єктах.

За даними видання, на перших етапах війни до Німеччини на навчання переважно прибували мотивовані та досвідчені бійці, які опановували поводження з гаубицями та танками. Наразі дедалі частіше на вишкіл потрапляють недосвідчені чоловіки, які не мають бажання воювати, оскільки Україні стає дедалі складніше знаходити добровольців.

Міністерство оборони Німеччини підтверджує окремі випадки, коли українські військові самовільно залишали місця дислокації, проте загальнонімецьку офіційну статистику таких випадків не публікує.

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