Более 80 украинских военных дезертировали с полигона в Германии с 2022 года, — СМИ
С 2022 года более 80 украинских военнослужащих дезертировали во время учений на полигоне Альтенграбов в земле Саксония-Анхальт в Германии. По всей стране таких случаев уже сотни.
Об этом пишет издание Hasepost, передает Цензор.НЕТ.
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Кто сбегает с учений
Как отмечается, большинство сбежавших с учений были принудительно мобилизованы в Украине. Когда их отправляли на учения в Альтенграбов, они воспользовались возможностью и покинули место дислокации.
- Отметим, что в Украине дезертирство во время военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет по статье 408 Уголовного кодекса.
Почему беглецы оказываются в правовой "серой зоне"
В отличие от гражданских беженцев из Украины, эти военные не подпадают под действие параграфа 24 немецкого закона о пребывании, который предусматривает защиту для беженцев из Украины, а не для военных, которых государство направило на обучение.
Из-за этого беглецы подают заявления на стандартную процедуру получения убежища. Шансы получить его именно из-за факта дезертирства невысоки, однако рассмотрение дела и возможная апелляция могут длиться более года — фактически это блокирует их экстрадицию в Украину на весь этот период.
Масштаб учений в Германии
С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Германии многонедельную подготовку прошли около 29 тысяч украинских военных. Учения проходили примерно на 60 полигонах и других объектах.
По данным издания, на первых этапах войны в Германию на обучение в основном прибывали мотивированные и опытные бойцы, осваивавшие навыки обращения с гаубицами и танками. Сейчас на обучение все чаще попадают неопытные мужчины, не желающие воевать, поскольку Украине становится все сложнее находить добровольцев.
Министерство обороны Германии подтверждает отдельные случаи, когда украинские военные самовольно покидали места дислокации, однако общегерманскую официальную статистику таких случаев не публикует.
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І т.д.
Є порядок мобілізації, і це не хапання хворих, про хворих, обмежено придатних, наркоманів, яких зараз відправляють у Скелю та 225-ку, там навіть не сказано.
Які є мобілізаційні черги
Відповідно до законодавства, виділяють 4 черги мобілізації:
Перша - оперативний резерв, тобто резервісти, колишні військовослужбовці та ветерани АТО й ООС;Друга - резервісти, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;Третя - офіцери запасу та громадяни, які закінчили військову кафедру під час навчання у виші;Четверта - так званий громадянський резерв, тобто всі громадяни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я.
І т.д. Не кажучи вже про те, що вбивства, катування, рекет мають каратися за кримінальим кодексом, який в нас нібито не скасовували?