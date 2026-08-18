В Германии открыли технологический центр для защиты от дронов

В Германии открыли новый технологический центр по защите от беспилотников. Он расположен на аэродроме Кохштедт в земле Саксония-Анхальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.

В центре будут тестировать системы для обнаружения, отслеживания и нейтрализации подозрительных дронов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Германия усиливает защиту от беспилотников

Во время открытия центра министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна ежедневно сталкивается с гибридными атаками.

"Мы ежедневно становимся мишенью гибридных атак", — сказал он.

По словам Добриндта, Германии приходится постоянно балансировать между новыми технологиями нападения и средствами защиты от них. Он назвал это "теневой войной XXI века".

Читайте также: В Берлине ответили на угрозы Лаврова в адрес партнеров Украины: "Нас не запугают"

Вопрос защиты от беспилотников стал особенно актуальным после недавнего обнаружения дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Федеральная прокуратура Германии назвала этот инцидент серьёзной атакой на транспортную и логистическую инфраструктуру страны.

Ранее в Германии заявили, что помогут Украине сделать энергосистему менее уязвимой для атак РФ.

Читайте также: Украинца, планировавшего поджоги в Германии по заказу РФ, приговорили к более чем 1 году тюрьмы