В Германии открыли технологический центр для защиты от дронов
В Германии открыли новый технологический центр по защите от беспилотников. Он расположен на аэродроме Кохштедт в земле Саксония-Анхальт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.
В центре будут тестировать системы для обнаружения, отслеживания и нейтрализации подозрительных дронов.
Германия усиливает защиту от беспилотников
Во время открытия центра министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна ежедневно сталкивается с гибридными атаками.
"Мы ежедневно становимся мишенью гибридных атак", — сказал он.
По словам Добриндта, Германии приходится постоянно балансировать между новыми технологиями нападения и средствами защиты от них. Он назвал это "теневой войной XXI века".
Вопрос защиты от беспилотников стал особенно актуальным после недавнего обнаружения дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.
Федеральная прокуратура Германии назвала этот инцидент серьёзной атакой на транспортную и логистическую инфраструктуру страны.
Ранее в Германии заявили, что помогут Украине сделать энергосистему менее уязвимой для атак РФ.
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