У Німеччині відкрили технологічний центр для захисту від дронів
У Німеччині відкрили новий технологічний центр для захисту від безпілотників. Він розташований на аеродромі Кохштедт у землі Саксонія-Ангальт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання BILD.
У центрі випробовуватимуть системи для виявлення, відстеження та нейтралізації підозрілих дронів.
Німеччина посилює захист від безпілотників
Під час відкриття центру міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що країна щодня стикається з гібридними атаками.
"Ми щодня стаємо мішенню гібридних атак", – сказав він.
За словами Добріндта, Німеччині доводиться постійно змагатися між новими технологіями нападу та засобами захисту від них. Він назвав це "тіньовою війною XXI століття".
Питання захисту від безпілотників стало особливо актуальним після нещодавнього виявлення дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.
Федеральна прокуратура Німеччини назвала цей інцидент серйозною атакою на транспортну та логістичну інфраструктуру країни.
Раніше у Німеччині заявили, що допоможуть Україні зробити енергосистему менш вразливою до атак РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль