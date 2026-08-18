У Німеччині відкрили технологічний центр для захисту від дронів

У Німеччині відкрили новий технологічний центр для захисту від безпілотників. Він розташований на аеродромі Кохштедт у землі Саксонія-Ангальт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання BILD.

У центрі випробовуватимуть системи для виявлення, відстеження та нейтралізації підозрілих дронів.

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Німеччина посилює захист від безпілотників

Під час відкриття центру міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що країна щодня стикається з гібридними атаками.

"Ми щодня стаємо мішенню гібридних атак", – сказав він.

За словами Добріндта, Німеччині доводиться постійно змагатися між новими технологіями нападу та засобами захисту від них. Він назвав це "тіньовою війною XXI століття".

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Питання захисту від безпілотників стало особливо актуальним після нещодавнього виявлення дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

Федеральна прокуратура Німеччини назвала цей інцидент серйозною атакою на транспортну та логістичну інфраструктуру країни.

Раніше у Німеччині заявили, що допоможуть Україні зробити енергосистему менш вразливою до атак РФ.

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