УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10431 відвідувач онлайн
Новини Безпека Європи
147 0

У Німеччині відкрили технологічний центр для захисту від дронів

Берлін посилює захист від дронів

У Німеччині відкрили новий технологічний центр для захисту від безпілотників. Він розташований на аеродромі Кохштедт у землі Саксонія-Ангальт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання BILD.

У центрі випробовуватимуть системи для виявлення, відстеження та нейтралізації підозрілих дронів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Німеччина посилює захист від безпілотників

Під час відкриття центру міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що країна щодня стикається з гібридними атаками.

"Ми щодня стаємо мішенню гібридних атак", – сказав він.

За словами Добріндта, Німеччині доводиться постійно змагатися між новими технологіями нападу та засобами захисту від них. Він назвав це "тіньовою війною XXI століття".

Читайте також: У Берліні відповіли на погрози Лаврова партнерам України: "Нас не залякають"

Питання захисту від безпілотників стало особливо актуальним після нещодавнього виявлення дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

Федеральна прокуратура Німеччини назвала цей інцидент серйозною атакою на транспортну та логістичну інфраструктуру країни.

Раніше у Німеччині заявили, що допоможуть Україні зробити енергосистему менш вразливою до атак РФ.

Також читайте: Українця, який планував підпали у Німеччині на замовлення РФ, засудили до понад 1 року тюрми

Автор: 

Німеччина (6482) захист (266) дрони (8684)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 