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Новини Співпраця України та Німеччини
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У Берліні відповіли на погрози Лаврова партнерам України: "Нас не залякають"

Німеччина відреагувала на погрози Лаврова партнерам України

Уряд Німеччини відкинув погрози глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу західних партнерів України та заявив, що Берлін не має наміру згортати підтримку Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини.

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"Ми не відступимо від підтримки України"

У Берліні відреагували на заяву Лаврова, який 14 серпня пригрозив зробити російські методи "набагато жорсткішими", щоб знищувати те, що, за його словами, "підживлює військову машину Києва з боку Заходу". Раніше цю заяву російського міністра поширили російські державні медіа.

"Погрози та заяви на адресу партнерів з ЄС чи НАТО – це не новина", – сказала речниця німецького МЗС.

Вона наголосила, що подібна риторика Москви не вплине на позицію Німеччини.

"Ми беремо їх до відома, але вони нас не залякають – і ми не відступимо від нашої підтримки України", – заявила представниця МЗС.

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Лавров погрожував посилити російські атаки

  • Нагадаємо, 14 серпня Лавров заявив, що Росія має намір посилювати свої дії проти того, що Москва вважає західною підтримкою української оборони. Він також відкинув можливість припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

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Німеччина (6481) Лавров Сергій (1453) погрози (560)
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Топ коментарі
+4
Цей сивий мерін під*за*бав своїми висерами!
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17.08.2026 15:02 Відповісти
+4
Іго-го вже час на живодерню... .
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17.08.2026 15:07 Відповісти
+4
Смердюча коняка думає, що його хтось боїться. Україна своїм героїчним прикладом показала,що кацапів можна,а головне треба ******* до смерті! Якби ще европейці не були такими бздунами!
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17.08.2026 15:07 Відповісти

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