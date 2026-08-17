В Берлине ответили на угрозы Лаврова партнерам Украины: "Нас не запугать"
Правительство Германии отвергло угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес западных партнеров Украины и заявило, что Берлин не намерен сворачивать поддержку Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии.
"Мы не откажемся от поддержки Украины"
В Берлине отреагировали на заявление Лаврова, который 14 августа пригрозил сделать российские методы "гораздо более жесткими", чтобы уничтожить то, что, по его словам, "подпитывает военную машину Киева со стороны Запада". Ранее это заявление российского министра распространили российские государственные СМИ.
"Угрозы и заявления в адрес партнеров из ЕС или НАТО - это не новость", - сказала пресс-секретарь немецкого МИД.
Она подчеркнула, что подобная риторика Москвы не повлияет на позицию Германии.
"Мы принимаем их к сведению, но они нас не запугают - и мы не отступим от нашей поддержки Украины", — заявила представительница МИД.
Лавров угрожал усилить российские атаки
- Напомним, 14 августа Лавров заявил, что Россия намерена усиливать свои действия против того, что Москва считает западной поддержкой украинской обороны. Он также отверг возможность прекращения боевых действий по нынешней линии фронта.
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