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Новости Сотрудничество Украины и Германии
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В Берлине ответили на угрозы Лаврова партнерам Украины: "Нас не запугать"

Германия отреагировала на угрозы Лаврова в адрес партнеров Украины

Правительство Германии отвергло угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес западных партнеров Украины и заявило, что Берлин не намерен сворачивать поддержку Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии.

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"Мы не откажемся от поддержки Украины"

В Берлине отреагировали на заявление Лаврова, который 14 августа пригрозил сделать российские методы "гораздо более жесткими", чтобы уничтожить то, что, по его словам, "подпитывает военную машину Киева со стороны Запада". Ранее это заявление российского министра распространили российские государственные СМИ.

"Угрозы и заявления в адрес партнеров из ЕС или НАТО - это не новость", - сказала пресс-секретарь немецкого МИД.

Она подчеркнула, что подобная риторика Москвы не повлияет на позицию Германии.

"Мы принимаем их к сведению, но они нас не запугают - и мы не отступим от нашей поддержки Украины", — заявила представительница МИД.

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Лавров угрожал усилить российские атаки

  • Напомним, 14 августа Лавров заявил, что Россия намерена усиливать свои действия против того, что Москва считает западной поддержкой украинской обороны. Он также отверг возможность прекращения боевых действий по нынешней линии фронта.

Автор: 

Германия (7790) Лавров Сергей (2187) угрозы (930)
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Топ комментарии
+4
Іго-го вже час на живодерню... .
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17.08.2026 15:07 Ответить
+4
Смердюча коняка думає, що його хтось боїться. Україна своїм героїчним прикладом показала,що кацапів можна,а головне треба ******* до смерті! Якби ще европейці не були такими бздунами!
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17.08.2026 15:07 Ответить
+3
Цей сивий мерін під*за*бав своїми висерами!
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17.08.2026 15:02 Ответить

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