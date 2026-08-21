ФСБ заявила про нову тактику атак на Москву - дрони малої дальності запускають агенти всередині РФ

Російська ФСБ заявила про активізацію спроб атакувати Москву та Московську область безпілотниками малої дальності. За версією спецслужби, для запуску таких дронів українські спецслужби нібито залучають агентів, які вже перебувають на території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

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У ФСБ заявили про зміну тактики атак на Москву

У російській спецслужбі стверджують, що використання безпілотників малої дальності пов’язане з труднощами під час завдання дальніх ударів по Московському регіону.

За версією ФСБ, тепер безпілотники для атак можуть запускатися безпосередньо з території РФ агентами, яких нібито залучають українські спецслужби.

ФСБ також повідомила про затримання іноземця, який нібито намагався запустити FPV-дрон на одному із залізничних вокзалів Москви. У спецслужбі стверджують, що чоловік є фахівцем із безпілотників та штучного інтелекту.

Метою запуску, за твердженням російської сторони, було виявлення залізничних цистерн із нафтопродуктами. Громадянство затриманого та назву вокзалу ФСБ не розкрила.

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У липні ФСБ заявляла про 35 FPV-дронів біля стратегічного підприємства

Це не перша заява російських спецслужб про використання малих безпілотників, які нібито заздалегідь доставляють углиб території РФ.

У липні ФСБ заявляла про запобігання атаці на стратегічне підприємство в Московській області. За версією російської спецслужби, для неї підготували 35 FPV-дронів, які контрабандою завезли до Росії та розмістили в ангарі неподалік від потенційної цілі.

Того ж місяця ФСБ повідомляла про нібито зірвані атаки на військові аеродроми в Амурській та Челябінській областях. Російська сторона стверджувала, що у фігурантів вилучили 24 FPV-дрони з бойовими частинами.

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Уночі росіяни заявили про сім дронів над Москвою

Заява ФСБ з’явилася після чергової нічної атаки безпілотників на російську столицю.

Вранці 21 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито знищення семи БПЛА, які летіли в напрямку міста. Через атаку російська авіаційна влада тимчасово обмежувала роботу аеропортів Домодєдово та Жуковський.

Загалом російське Міноборони стверджує, що протягом ночі над територією РФ було перехоплено 325 безпілотників літакового типу.

Українська сторона заяви ФСБ щодо використання агентів та запуску FPV-дронів із території Росії наразі не коментувала.

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