ФСБ заявила о новой тактике атак на Москву - дроны малой дальности запускают агенты внутри РФ

Российская ФСБ заявила об активизации попыток нанести удары по Москве и Московской области с помощью беспилотников малой дальности. По версии спецслужбы, для запуска таких дронов украинские спецслужбы якобы привлекают агентов, которые уже находятся на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Центр по связям с общественностью ФСБ.

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В ФСБ заявили об изменении тактики атак на Москву

В российской спецслужбе утверждают, что использование беспилотников малой дальности связано с трудностями при нанесении дальних ударов по Московскому региону.

По версии ФСБ, теперь беспилотники для атак могут запускаться непосредственно с территории РФ агентами, которых якобы привлекают украинские спецслужбы.

ФСБ также сообщила о задержании иностранца, который якобы пытался запустить FPV-дрон на одном из железнодорожных вокзалов Москвы. В спецслужбе утверждают, что мужчина является специалистом по беспилотникам и искусственному интеллекту.

Целью запуска, по утверждению российской стороны, было обнаружение железнодорожных цистерн с нефтепродуктами. Гражданство задержанного и название вокзала ФСБ не раскрыла.

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В июле ФСБ заявляла о 35 FPV-дронах вблизи стратегического предприятия

Это не первое заявление российских спецслужб об использовании малых беспилотников, которые якобы заранее доставляются вглубь территории РФ.

В июле ФСБ заявляла о предотвращении атаки на стратегическое предприятие в Московской области. По версии российской спецслужбы, для неё подготовили 35 FPV-дронов, которые контрабандой завезли в Россию и разместили в ангаре недалеко от потенциальной цели.

В том же месяце ФСБ сообщала о якобы сорванных атаках на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Российская сторона утверждала, что у фигурантов изъяли 24 FPV-дрона с боевыми частями.

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Ночью россияне заявили о семи дронах над Москвой

Заявление ФСБ появилось после очередной ночной атаки беспилотников на российскую столицу.

Утром 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении семи БПЛА, летевших в направлении города. Из-за атаки российские авиационные власти временно ограничили работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

В целом российское Минобороны утверждает, что в течение ночи над территорией РФ было перехвачено 325 беспилотников самолетного типа.

Украинская сторона пока не прокомментировала заявление ФСБ об использовании агентов и запуске FPV-дронов с территории России.

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