Процедура внесення застави потребує змін. Це не має бути кешбеком від вкрадених активів, - НАБУ

В окремих корупційних справах застава перестала бути лише запобіжним заходом і перетворилася на інструмент кримінальної економіки.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, інформує Цензор.НЕТ.

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Роль застави

Він пояснив, що застава має дуже зрозумілу мету в кримінальному провадженні.

"Вона повинна гарантувати належну поведінку підозрюваного та виконання ним покладених судом процесуальних обов’язків. У справах НАБУ і САП це одна з найбільш поширених альтернатив триманню під вартою. Втім, як свідчить практика, у деяких випадках застава перестала бути запобіжником і сама стала елементом кримінальної економіки", - наголосив детектив.

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Приклад "Міндічгейту"

"Десятки і сотні мільйонів гривень вносяться як застави за топпосадовців із рахунків компаній, які формально не мають до цих людей жодного відношення. Це нікому не відомі фірми із сумнівною господарською діяльністю. Їхні засновники та директори часто не можуть пояснити ані чим насправді займаються їхні компанії, ані чому вони раптом вирішили внести мільйони гривень застави за підозрюваних. Не можуть, бо за ширмою таких підставних осіб стоять інші люди - реальні бенефіціари цих компаній. Люди, які не хочуть, щоб про їхню участь стало відомо.

Механізм, як ми побачили, достатньо простий. Джерелом коштів є готівка, акумульована в результаті протиправної діяльності. Для потреб підозрюваного її фактично обмінюють на безготівкові кошти, які вже знаходяться на рахунках компаній. Після цього саме компанія формально виступає заставодавцем і перераховує гроші на відповідний рахунок", - каже Абакумов.

У "Міндічгейті" розцінки за таку послугу були різними.

"Ми отримували інформацію про 10%, 15% і навіть 30% від суми застави. Тобто це вже не просто спосіб допомогти конкретному підозрюваному. Це ще і доволі прибутковий бізнес.

Здавалося б, саме тут мав би спрацювати фінансовий моніторинг, одним із ключових завдань якого є протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Але на практиці воно працює інакше - гроші перераховуються, застави вносяться, а підозрювані виходять на волю", - зазначили у НАБУ.

Абакумов наголосив, що проблемою є те, що співучасники злочину можуть використовувати кошти злочинного походження без належної перевірки їх законності, щоб забезпечити звільнення з-під варти іншого учасника цієї ж злочинної діяльності.

"І тоді фактично застава стає платою за мовчання. Видатки кримінального середовища на збереження самого себе. Сьогодні вони внесли заставу і звільнили людину, яка, за версією слідства, отримувала мільйони доларів хабарів. Завтра - допоможуть їй порушити покладені судом обов’язки, виїхати з країни та жити своє краще життя десь за кордоном.

А застава, виходить, стає кешбеком для держави. Саме тому правила визначення застави та процедура її внесення потребують негайних законодавчих змін", - додав детектив.

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Законодавчі рішення є

"Зареєстрований законопроєкт №15388 від 8 липня 2026 року може стати хорошою основою для таких змін. Держава повинна перевіряти компанію, яка раптом вирішила внести за підозрюваного десятки мільйонів гривень.

Хто її реальний власник? Звідки у неї ці гроші? Які відносини пов’язують заставодавця з підозрюваним? І головне - чи мають ці кошти законне походження?

На ці запитання потрібно відповідати до того, як гроші виконають свою функцію і двері СІЗО відчиняться. Застава має залишатися дієвим запобіжним заходом, а не кешбеком від вкрадених активів", - підсумував керівник підрозділу детективів НАБУ.

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