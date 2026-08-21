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Новини Тиск на НАБУ та САП
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СБУ хоче отримати доступ до інформації про заплановані обшуки НАБУ, - Шабунін

Новий тиск на НАБУ та САП: подробиці від Шабуніна

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін заявив про нову атаку на НАБУ та САП, пов’язану зі спробою отримати доступ до системи документообігу Вищого антикорупційного суду.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Маємо чергову атаку Зеленського на НАБУ/САП. Довго чекати не довелося. Тилове СБУ Зеленського/Поклада (через смішне кримінальне провадження) вимагає доступ до системи документообігу Вищого антикорупційного суду. (деталі в коментах)

Тобто тилове СБУ (а значить і вся шобла Зеленського) знатиме щодо кого НАБУ/САП планують слідчі дії, наприклад, збираються з обшуками. А значить фігуранти будуть попереджені. Не треба ж пояснювати, що після цього будь-які дії НАБУ/САП не матимуть сенсу?" - наголосив він.

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Шабунін вважає, що Зеленський "до кінця захищатиме своїх корупціонерів".

"Для цього він постійно атакуватиме НАБУ/САП, вільні медіа та активістів. Бо ми заважаємо йому красти. Все ось так просто і одночасно гидко.

Після останньої реалізації по Мудрій атаки на НАБУ/САП посиляться – а їхній пік припаде на період блекаутів (та більших обстрілів). А, і ще, з таким президентом ми ніколи не вступимо в ЄС", - підсумував голова правління ЦПК.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше нардеп Железняк заявив, що правоохоронний комітет Ради відхилив низку антикорупційних законопроєктів.

Читайте: Зеленський не сказав ні слова про чергову корупцію в ОП, - Шабунін

Автор: 

НАБУ (4458) СБУ (12829) Шабунін Віталій (688) САП (1020)
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Топ коментарі
+15
Тут вже в самій СБУ треба обшуки проводити. Ручні шавки жОПи.
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21.08.2026 11:30 Відповісти
+11
Зеленский на РНБО скажет, что если не убрать НАБУ и САП то всем будет п-зда.
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21.08.2026 11:29 Відповісти
+11
СБУ перетворилась у Службу Безпеки Урода!
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21.08.2026 11:40 Відповісти

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