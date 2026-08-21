СБУ хоче отримати доступ до інформації про заплановані обшуки НАБУ, - Шабунін

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін заявив про нову атаку на НАБУ та САП, пов’язану зі спробою отримати доступ до системи документообігу Вищого антикорупційного суду.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Маємо чергову атаку Зеленського на НАБУ/САП. Довго чекати не довелося. Тилове СБУ Зеленського/Поклада (через смішне кримінальне провадження) вимагає доступ до системи документообігу Вищого антикорупційного суду. (деталі в коментах)

Тобто тилове СБУ (а значить і вся шобла Зеленського) знатиме щодо кого НАБУ/САП планують слідчі дії, наприклад, збираються з обшуками. А значить фігуранти будуть попереджені. Не треба ж пояснювати, що після цього будь-які дії НАБУ/САП не матимуть сенсу?" - наголосив він.

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Шабунін вважає, що Зеленський "до кінця захищатиме своїх корупціонерів".

"Для цього він постійно атакуватиме НАБУ/САП, вільні медіа та активістів. Бо ми заважаємо йому красти. Все ось так просто і одночасно гидко.

Після останньої реалізації по Мудрій атаки на НАБУ/САП посиляться – а їхній пік припаде на період блекаутів (та більших обстрілів). А, і ще, з таким президентом ми ніколи не вступимо в ЄС", - підсумував голова правління ЦПК.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше нардеп Железняк заявив, що правоохоронний комітет Ради відхилив низку антикорупційних законопроєктів.

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