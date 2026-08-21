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Новости Давление на НАБУ и САП
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СБУ хочет получить доступ к информации о запланированных обысках НАБУ, - Шабунин

Новое давление на НАБУ и САП: подробности от Шабунина

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин заявил о новой атаке на НАБУ и САП, связанной с попыткой получить доступ к системе документооборота Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Имеем очередную атаку Зеленского на НАБУ/САП. Долго ждать не пришлось. Тыловое СБУ Зеленского/Поклада (посредством нелепого уголовного производства) требует доступ к системе документооборота Высшего антикоррупционного суда. (подробности в комментариях)

То есть тыловая СБУ (а значит, и вся шобла Зеленского) будет знать, в отношении кого НАБУ/САП планируют следственные действия, например, собираются провести обыски. А значит, фигуранты будут предупреждены. Не нужно же объяснять, что после этого любые действия НАБУ/САП не будут иметь смысла?" — подчеркнул он.

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Шабунин считает, что Зеленский "до конца будет защищать своих коррупционеров".

"Для этого он будет постоянно атаковать НАБУ/САП, свободные СМИ и активистов. Потому чтомы мешаем ему воровать. Все вот так просто и одновременно отвратительно.

После последней атаки по Мудрой нападки на НАБУ/САП усилятся – а их пик придется на период отключений электроэнергии (и более интенсивных обстрелов). Ах да, и еще: с таким президентом мы никогда не вступим в ЕС", – подытожил председатель правления ЦПК.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее нардеп Железняк заявил, что правоохранительный комитет Рады отклонил ряд антикоррупционных законопроектов.

Читайте: Зеленский не сказал ни слова об очередном коррупционном скандале в ОП, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4981) СБУ (21377) Шабунин Виталий (692) САП (2501)
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Топ комментарии
+20
Тут вже в самій СБУ треба обшуки проводити. Ручні шавки жОПи.
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21.08.2026 11:30 Ответить
+14
Зеленский на РНБО скажет, что если не убрать НАБУ и САП то всем будет п-зда.
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21.08.2026 11:29 Ответить
+13

(с) Макси́м Ві́кторович Микита́сь
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21.08.2026 11:26 Ответить

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