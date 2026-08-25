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Новини Виправдовування збройної агресії РФ
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У Путіна заявили, що Україна планувала вторгнення в Росію 8 березня 2022 року: У подарунок до жіночого дня

Нова версія Кремля про напад на Україну

У Росії заявили, що Україна планувала напасти на Росію 8 березня 2022 року, про що "свідчать" нібито документи, виявлені ще до початку повномасштабного вторгнення в покинутому штабі однієї з бригад тероборони ЗСУ.

Про це заявив радник російського диктатора Антон Кобяков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Подарунок до 8 березня

"Ми їх випередили на два тижні", - заявив Кобяков, нагадавши, що Росія розпочала війну 24 лютого.

За його словами, Україна нібито хотіла "піднести війну в подарунок" до жіночого дня, але РФ напала першою "завдяки прозорливості російського керівництва".

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Захід готував Україну до війни

Він також звинуватив Захід у тому, що той "маскувався під прихильника мінських угод", а насправді, за словами Кобякова, готував Україну до війни.

Як заявив радник диктатора, ця "мімікрія" мала на меті озброїти Київ і підштовхнути до силового вирішення конфлікту на Донбасі.

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Автор: 

росія (47463) війна в Україні (9070)
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Топ коментарі
+4
Один вопрос: зачем?))))
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25.08.2026 19:51 Відповісти
+4
хворі істоти
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25.08.2026 19:53 Відповісти
+4
"А вот я вам сейчас карту покажу , откуда на белорусию собирались нападать". Вообще ноль воображения, калька с лукашенка ! Кстати, почему ты тогда про это все эти 4,5 лет не рассказывал, фюрер ?)))
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25.08.2026 19:55 Відповісти

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