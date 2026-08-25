У Росії заявили, що Україна планувала напасти на Росію 8 березня 2022 року, про що "свідчать" нібито документи, виявлені ще до початку повномасштабного вторгнення в покинутому штабі однієї з бригад тероборони ЗСУ.

Про це заявив радник російського диктатора Антон Кобяков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Подарунок до 8 березня

"Ми їх випередили на два тижні", - заявив Кобяков, нагадавши, що Росія розпочала війну 24 лютого.

За його словами, Україна нібито хотіла "піднести війну в подарунок" до жіночого дня, але РФ напала першою "завдяки прозорливості російського керівництва".

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Захід готував Україну до війни

Він також звинуватив Захід у тому, що той "маскувався під прихильника мінських угод", а насправді, за словами Кобякова, готував Україну до війни.

Як заявив радник диктатора, ця "мімікрія" мала на меті озброїти Київ і підштовхнути до силового вирішення конфлікту на Донбасі.

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