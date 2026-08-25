В России заявили, что Украина планировала напасть на Россию 8 марта 2022 года, о чем "свидетельствуют" якобы документы, обнаруженные ещё до начала полномасштабного вторжения в заброшенном штабе одной из бригад территориальной обороны ВСУ.

Об этом заявил советник российского диктатора Антон Кобяков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

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Подарок к 8 марта

"Мы их опередили на две недели", - заявил Кобяков, напомнив, что Россия начала войну 24 февраля.

По его словам, Украина якобы хотела "подарить войну" к женскому дню, но РФ напала первой "благодаря дальновидности российского руководства".

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Запад готовил Украину к войне

Он также обвинил Запад в том, что тот "маскировался под сторонника минских соглашений", а на самом деле, по словам Кобякова, готовил Украину к войне.

Как заявил советник диктатора, эта "мимикрия" преследовала цель вооружить Киев и подтолкнуть к силовому решению конфликта на Донбассе.

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