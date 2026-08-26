Іран погрожує сину Трампа: у США відреагувала Секретна служба

Іран погрожує молодшому сину американського президента Дональда Трампа Баррону.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться у матеріалі Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Секретна служба США перевіряє відео

В іранському телевізійному сюжеті, який починається з напису англійською мовою "Де вбити Баррона Трампа", розповідається про спроби зв’язатися з молодшим сином президента та згадується винагорода у розмірі 10 мільйонів доларів, за даними Iran International – британського ЗМІ, що висвітлює події в Ірані.

У матеріалі також згадується винагорода у розмірі 10 млн доларів. Баррона Трампа називають "ціллю", а серед згаданих місць фігурують Trump Tower та адреса у Вашингтоні, пов'язана з Нью-Йоркським університетом, де, за наявними даними, навчається син президента.

Також читайте: Космічні сили США стежать за кожним сантиметром Ормузької протоки, - Трамп

Речник Секретної служби США Нейт Херрінг заявив, що служба обізнана про це відео та розслідує все, що може бути сприйнято як погроза на адресу осіб, які перебувають під нашим захистом.

Водночас він зазначив, що з міркувань оперативної безпеки відомство не коментує питання, пов'язані з оперативною розвідкою у сфері охорони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран шукає шлях до завершення війни зі США, - New York Post

11 серпня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп залишив Туреччину після саміту НАТО в межах ретельно спланованої таємної операції, а не за протоколом, щоб уникнути загрози замаху з боку Ірану.

За інформацією видання, Трампа сховали у фургоні з їжею в аеропорту, а потім таємно доправили на військовий літак.

Трамп прибув до Туреччини літаком 747−8, наданим Катаром. Однак після саміту Трамп оголосив у соціальних мережах, що з міркувань безпеки скористається "колишнім Air Force One", а не катарським літаком.

11 липня Трамп заявив, що залишив вказівки на випадок своєї загибелі внаслідок можливого замаху з боку Ірану. За його словами, у такому разі Сполучені Штати мають завдати по Ірану "ударів небаченої сили".

Також читайте: НАТО про погрози Ірану вдарити по Європі: Альянс готовий "протистояти будь-якій загрозі"

Тим часом турецьке агентство Anadolu, посилаючись на пакистанські та іранські джерела, повідомило, що США та Іран домовилися про режим припинення вогню, який також передбачає вільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки були вилучені або підірвані.