24 військових отримували премії попри порушення дисципліни: ДБР повідомило про підозру офіцеру

На Сумщині ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону, який, за даними слідства, систематично ігнорував порушення дисципліни підлеглими. Через його бездіяльність 24 військовослужбовці безпідставно отримали майже 1 млн грн премій та надбавок.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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"У межах всеукраїнської спецоперації "Справедливість для бійців" працівники ДБР у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ та Військовою службою правопорядку повідомили про підозру заступнику командира одного з батальйонів, який виконує бойові завдання на Сумщині. Через його бездіяльність підлеглі безпідставно отримали майже 1 млн гривень премій та надбавок", - ідеться в повідомленні.

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Не доповідав про порушення дисципліни

Офіцер відповідав за військову дисципліну в підрозділі та мав доповідати командуванню про виявлені порушення. Йшлося, зокрема, про вживання підлеглими алкоголю та інших заборонених речовин.

Однак, за даними слідства, заступник комбата систематично ігнорував такі випадки. Навіть після того, як порушення документували працівники Військової служби правопорядку, він не реагував на них і не доповідав командуванню.

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Порушники дисципліни отримали премії

У результаті 24 військовослужбовці, які неодноразово порушували дисципліну, продовжували отримувати премії та надбавки, яких мали бути позбавлені.

Через бездіяльність офіцера вони безпідставно отримали майже 1 млн гривень. Крім збитків державі, замовчування таких порушень могло негативно вплинути на боєздатність підрозділу, який виконує завдання в умовах воєнного стану.

Стаття передбачає 8 років ув'язнення

Заступнику командира батальйону повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Під час досудового розслідування офіцер добровільно відшкодував державі всю суму завданих збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.