24 военнослужащих получали премии, несмотря на нарушения дисциплины: ГБР сообщило об подозрении офицеру

В Сумской области ГБР сообщило о предъявлении подозрения заместителю командира батальона, который, по данным следствия, систематически игнорировал нарушения дисциплины со стороны подчиненных. Из-за его бездействия 24 военнослужащих безосновательно получили почти 1 млн грн премий и надбавок.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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"В рамках всеукраинской спецоперации "Справедливость для бойцов" сотрудники ГБР во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ и Военной службой правопорядка сообщили о подозрении заместителю командира одного из батальонов, выполняющего боевые задачи в Сумской области. Из-за его бездействия подчиненные безосновательно получили почти 1 млн гривен премий и надбавок", - говорится в сообщении.

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Не докладывал о нарушениях дисциплины

Офицер отвечал за военную дисциплину в подразделении и должен был докладывать командованию о выявленных нарушениях. Речь шла, в частности, об употреблении подчиненными алкоголя и других запрещенных веществ.

Однако, по данным следствия, заместитель командира батальона систематически игнорировал такие случаи. Даже после того, как нарушения были зафиксированы сотрудниками Военной службы правопорядка, он не реагировал на них и не докладывал командованию.

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Нарушители дисциплины получили премии

В результате 24 военнослужащих, неоднократно нарушавших дисциплину, продолжали получать премии и надбавки, которых должны были быть лишены.

Из-за бездействия офицера они безосновательно получили почти 1 млн гривен. Помимо ущерба государству, замалчивание таких нарушений могло негативно повлиять на боеспособность подразделения, выполняющего задачи в условиях военного положения.

Статья предусматривает 8 лет лишения свободы

Заместителю командира батальона сообщено о подозрении в халатном отношении военнослужащего к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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В ходе досудебного расследования офицер добровольно возместил государству всю сумму причиненного ущерба.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.