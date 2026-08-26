Чигиринська АЕС - це унікальний шанс для України отримати дешеву електроенергію, - експерт

Майданчик Чигиринської АЕС має низку переваг - від розташування майже в центрі України та доступу до потужного джерела охолодження до можливості доставки великогабаритного обладнання водним шляхом.

Про це у своїй колонці на Цензор.НЕТ пише радник голови правління АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" Юрій Малахов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Переваги Чигиринської АЕС

Першою є географічне розташування майданчика.

"Майже в центрі країни, майже рівновіддалено від адміністративних та промислових міст, таких як Київ, Чернігів, Черкаси та Житомир. Це дає унікальну можливість забезпечити ці міста та промислові регіони дешевою електроенергією. За даними Укренерго, загальне навантаження центрального енергетичного вузла становило близько 5000 МВт, у той час як власна генерація забезпечувала лише 1820 МВт. Таким чином, дефіцит лише центрального регіону, без урахування таких міст як Дніпро та Кривий Ріг, становить 3180 МВт", - пояснив Малахов.

Читайте: Прем’єр Угорщини Мадяр поставив під сумнів угоду з Росією щодо розширення АЕС "Пакш"

Другою перевагою є практично необмежені водні ресурси для забезпечення систем охолодження АЕС.

"Майданчик АЕС розташований поблизу Кременчуцького водосховища, яке є найбільшим в Україні, має площу 2250 км² та об’єм води 13,5 км³. Дослідження коливань рівня в цьому водосховищі демонструють практичну незалежність від кліматичних коливань. Важливість надійного джерела підживлення систем охолодження АЕС ми спостерігали цим спекотним літом. Так, Румунія повністю зупинила єдину АЕС "Чернавода", створивши дефіцит у 20%, змусивши терміново розвивати імпорт електроенергії. Угорщина, яка експлуатує АЕС "Пакш", повністю зупинила 3 енергоблоки з 4 активних. На єдиному працюючому енергоблоці потужність обмежили до 50%. До таких наслідків привели кліматичні коливання та практична відсутність водосховищ на річці Дунай", - зазначив експерт.

Також читайте: Скільки потужностей енергосистеми України доступно на сьогодні

Також майданчик Чигиринської АЕС має найкращі логістичні можливості. На відміну від інших майданчиків, які використовують автомобільні та залізничні шляхи для доставки обладнання, на цей майданчик обладнання та конструкції значних габаритів можна доставити водним шляхом

"На додаток до важливих переваг слід віднести можливість подальшого розвитку цього майданчика шляхом його розширення. Також суттєвим є факт того, що практично в 100 км від майданчика Чигиринської АЕС будується Канівська гідроакумулювальна електростанція потужністю 1000 МВт, що є дуже важливим для компенсації системних коливань потужності.

Таким чином, потенціал майданчика Чигиринської АЕС є унікальним явищем не тільки для України, а майже для всієї Східної Європи. Маючи такі можливості, дуже важливо не припуститися помилки", - підсумував він.

Читайте: Через удари РФ є знеструмлення в 5 областях. На Харківщині поранено енергетика, - Міненерго

Що відомо про Чигиринську АЕС?

Зведення станції та селища для працівників стартувало у 1970-х роках. Будівництво зупинили у 1989 році через масові протести громадськості після Чорнобильської катастрофи.

Читайте: "Енергоатом" отримав землю під будівництво нової АЕС у Черкаській області