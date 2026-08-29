РФ навряд чи нападе на Естонію найближчими роками, але через 10-15 років загроза може зрости, - Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що найближчими роками Росія навряд чи вдаватиметься до агресії проти його країни. Водночас він наголосив, що потрібно готуватися до різних сценаріїв, зокрема через 5, 10 чи 15 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

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Слабка сторона - це готовність цивільного населення

Так, за словами Каріса, Естонія має підготовлений військовий резерв та союз оборони, однак слабкою стороною залишається готовність цивільного населення.

"Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку: маємо добре підготовлений військовий резерв, а також союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін - це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми могли б повчитися в України", - розповів він.

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Неможливо передбачити ситуація через 5-15 років

Крім того, Каріс вважає, що найближчими роками Росія навряд чи вдаватиметься до агресії проти Естонії. Проте неможливо передбачити, якою буде ситуація через 5, 10 чи 15 років.

"Я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції. Але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду перед Другою світовою війною. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників", - пояснив він.

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Гібридні загрози з боку РФ

Водночас президент Естонії наголосив, що сьогодні країна є членом НАТО, тому її ситуація принципово відрізняється від тієї, що була напередодні Другої світової війни. Окремо він звернув увагу на гібридні загрози з боку РФ.

"Гібридні загрози вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює Центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести й фейкові новини", - розповів Каріс.

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