Трамп заявив про відродження автопрому США завдяки тарифам і розкритикував Канаду

Президент США Дональд Трамп заявив, що його тарифна політика допомогла відновити американську автомобільну промисловість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописах Трампа в соціальній мережі Truth Social.

Водночас глава Білого дому вкотре розкритикував Канаду та закликав канадські компанії, які працюють зі США, перенести свою діяльність на американську територію.

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Трамп заявив про успіх тарифної політики

За словами президента США, автомобільна промисловість країни відновилася завдяки запровадженим ним тарифам.

Трамп навів як приклад завод Ford у Детройті. Він заявив, що підприємство, яке нібито готували до закриття на початку його президентської кампанії 2024 року, тепер працює цілодобово без вихідних і є одним із найприбутковіших автопідприємств у світі.

"Я відродив і фактично врятував автомобільну промисловість в Америці. Це сталося завдяки тому, що я зробив із тарифами", – заявив Трамп.

Президент США також зазначив, що має "багато інших прикладів" позитивного впливу його політики на Ford, General Motors та інших автовиробників.

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Президент США знову атакував Канаду

Трамп заявив, що не хоче імпортувати з Канади автомобілі, деталі та інші товари.

"Один із найгірших зловмисників – Канада. Я не хочу канадських автомобілів, я не хочу канадських деталей, я не хочу нічого канадського", – написав він.

За словами Трампа, Канада десятиліттями "обкрадала" США, і він має намір покласти цьому край.

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Президент також заявив, що канадська сторона хоче ставлення до себе як до американського штату, хоча ним не є.

Окремо Трамп закликав канадські компанії, які ведуть бізнес зі США, перенести свою діяльність на американську територію. Він зазначив, що після повернення таких компаній до США для них не буде тарифів.

Раніше Канада припинила торговельні переговори зі США через вимоги Вашингтона. Після цього Сполучені Штати запровадили 50% мит на імпорт низки канадських товарів загальною вартістю близько 20 млрд доларів.

До слова, нещодавно Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо, яке розташоване на кордоні Сполучених Штатів і Канади, на "озеро Америка".