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Знущалися та виклали відео в соцмережі: На Одещині розслідують жорстоке побиття 12-річного хлопця
На Одещині троє неповнолітніх хлопців побили 12-річного односельця, а відео з його катуванням опублікували в соцмережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.
Троє неповнолітніх били 12-річного хлопця
Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому компанія юнаків б’є хлопця.
Інцидент стався у липні цього року. Правоохоронці встановили, що до побиття причетні 14-річний та двоє 17-річних юнаків.
12-річний хлопчик не розповів про дії кривдників.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 127 Кримінального кодексу України — катування.
Після встановлення всіх обставин події поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного її учасника.
Слідство триває.
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