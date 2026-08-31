Знущалися та виклали відео в соцмережі: На Одещині розслідують жорстоке побиття 12-річного хлопця

На Одещині троє неповнолітніх хлопців побили 12-річного односельця, а відео з його катуванням опублікували в соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

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Троє неповнолітніх били 12-річного хлопця

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому компанія юнаків б’є хлопця.

Інцидент стався у липні цього року. Правоохоронці встановили, що до побиття причетні 14-річний та двоє 17-річних юнаків.

12-річний хлопчик не розповів про дії кривдників.

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Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 127 Кримінального кодексу України — катування.

Після встановлення всіх обставин події поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного її учасника.

Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Лодзі двоє поляків напали на 15-річного українця через його національність.

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