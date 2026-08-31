Издевались и выложили видео в соцсети: на Одесщине расследуют жестокое избиение 12-летнего мальчика
В Одесской области трое несовершеннолетних подростков избили 12-летнего односельчанина, а видео с его избиением опубликовали в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.
Трое несовершеннолетних избивали 12-летнего мальчика
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором компания юношей избивает мальчика.
Инцидент произошел в июле этого года. Правоохранители установили, что к избиению причастны 14-летний и двое 17-летних юношей.
12-летний мальчик не рассказал о действиях обидчиков.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины — пытки.
После установления всех обстоятельств происшествия полицейские дадут правовую оценку действиям каждого его участника.
Расследование продолжается.
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