Издевались и выложили видео в соцсети: на Одесщине расследуют жестокое избиение 12-летнего мальчика

В Одесской области трое несовершеннолетних подростков избили 12-летнего односельчанина, а видео с его избиением опубликовали в соцсетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

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Трое несовершеннолетних избивали 12-летнего мальчика

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором компания юношей избивает мальчика.

Инцидент произошел в июле этого года. Правоохранители установили, что к избиению причастны 14-летний и двое 17-летних юношей.

12-летний мальчик не рассказал о действиях обидчиков.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины — пытки.

После установления всех обстоятельств происшествия полицейские дадут правовую оценку действиям каждого его участника.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Лодзи двое поляков напали на 15-летнего украинца из-за его национальности.

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