Рада визнала злочином масові репресії радянського режиму проти угорців Закарпаття у 1944–1946 роках

Верховна Рада офіційно визнала злочинами комуністичного тоталітарного режиму масові репресії радянської військової адміністрації проти цивільного населення Закарпаття у 1944–1946 роках, зокрема проти етнічних угорців. Рішення парламент підтримав одностайно – 261 голосом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 3 вересня Верховна Рада ухвалила відповідну заяву щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті.

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Тисячі людей без суду депортували до ГУЛАГу

У заяві нагадують, що восени 1944 року після відступу угорських та німецьких військ Закарпаття опинилося під контролем радянської військової адміністрації.

Органи НКВС та СМЕРШ розпочали масові затримання цивільних чоловіків віком від 18 до 50 років. Під приводом "мобілізації" до так званих трудових таборів тисячі мирних жителів Закарпаття без рішень суду депортували до системи ГУЛАГу.

Парламент офіційно визнав масові репресії проти цивільного населення Закарпаття, зокрема угорської національності, відомі як "маленька робота", злочинами комуністичного тоталітарного режиму.

Рада також засудила примусові депортації, позасудові страти та переслідування за національною, релігійною і соціальною ознаками, вчинені органами та співробітниками НКВС і СМЕРШ на Закарпатті.

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Архіви мають відкрити, а історію репресій – включити до освітніх програм

У заяві йдеться про необхідність увічнення пам’яті жертв радянських репресій, встановлення пам’ятних знаків, проведення наукових досліджень та освітніх програм.

Парламент також виступив за оприлюднення архівних матеріалів про події 1944–1946 років та підтримку досліджень злочинів комуністичного тоталітарного режиму на Закарпатті й в інших регіонах України.

Інформацію про ці події пропонують включити до освітніх програм, щоб сформувати об’єктивне розуміння тоталітарного минулого.

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Рада провела паралель із нинішніми злочинами Росії

Окремо у заяві Верховна Рада наголосила, що Росія під час війни проти України застосовує на тимчасово окупованих територіях практики, аналогічні злочинам комуністичного тоталітарного режиму, зокрема масштабні репресії проти цивільного населення.

"Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту, наукові установи та архівні заклади демократичних держав до співпраці у справі відновлення історичної правди про злочини радянського тоталітаризму, вчинені на території Закарпаття та інших регіонів України", – йдеться у заяві.

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