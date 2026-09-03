Верховная Рада признала преступлением массовые репрессии советского режима против венгров Закарпатья в 1944–1946 годах

Верховная Рада официально признала преступлениями коммунистического тоталитарного режима массовые репрессии советской военной администрации против гражданского населения Закарпатья в 1944–1946 годах, в частности против этнических венгров. Решение было поддержано парламентом единогласно — 261 голосом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 3 сентября Верховная Рада приняла соответствующее заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации на Закарпатье.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Тысячи людей без суда депортировали в ГУЛАГ

В заявлении напоминают, что осенью 1944 года после отступления венгерских и немецких войск Закарпатье оказалось под контролем советской военной администрации.

Органы НКВД и СМЕРШ начали массовые задержания гражданских мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Под предлогом "мобилизации" в так называемые трудовые лагеря тысячи мирных жителей Закарпатья без судебных решений депортировали в систему ГУЛАГа.

Парламент официально признал массовые репрессии против гражданского населения Закарпатья, в частности венгерской национальности, известные как "маленькая работа", преступлениями коммунистического тоталитарного режима.

Рада также осудила принудительные депортации, внесудебные казни и преследования по национальному, религиозному и социальному признакам, совершенные органами и сотрудниками НКВД и СМЕРШ на Закарпатье.

Читайте: Мадяр сообщил Коште о начале переговоров с Украиной о правах венгров на Закарпатье

Архивы должны быть открыты, а история репрессий — включена в образовательные программы

В заявлении говорится о необходимости увековечения памяти жертв советских репрессий, установки памятных знаков, проведения научных исследований и образовательных программ.

Парламент также выступил за обнародование архивных материалов о событиях 1944–1946 годов и поддержку исследований преступлений коммунистического тоталитарного режима на Закарпатье и других регионах Украины.

Информацию об этих событиях предлагают включить в образовательные программы, чтобы сформировать объективное понимание тоталитарного прошлого.

Читайте: Украина призывает Россию открыть архивы о преступлениях СССР

Рада провела параллель с нынешними преступлениями России

Отдельно в заявлении Верховная Рада подчеркнула, что Россия во время войны против Украины применяет на временно оккупированных территориях практики, аналогичные преступлениям коммунистического тоталитарного режима, в частности масштабные репрессии против гражданского населения.

"Верховная Рада Украины призывает международное сообщество, научные учреждения и архивы демократических государств к сотрудничеству в деле восстановления исторической правды о преступлениях советского тоталитаризма, совершенных на территории Закарпатья и других регионов Украины", — говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне маркируют ВОТ Украины памятниками украинофобам и стирают память о жертвах сталинских репрессий, - ЦНС