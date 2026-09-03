Верховная Рада признала преступлением массовые репрессии советского режима против венгров Закарпатья в 1944–1946 годах
Верховная Рада официально признала преступлениями коммунистического тоталитарного режима массовые репрессии советской военной администрации против гражданского населения Закарпатья в 1944–1946 годах, в частности против этнических венгров. Решение было поддержано парламентом единогласно — 261 голосом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 3 сентября Верховная Рада приняла соответствующее заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации на Закарпатье.
Тысячи людей без суда депортировали в ГУЛАГ
В заявлении напоминают, что осенью 1944 года после отступления венгерских и немецких войск Закарпатье оказалось под контролем советской военной администрации.
Органы НКВД и СМЕРШ начали массовые задержания гражданских мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Под предлогом "мобилизации" в так называемые трудовые лагеря тысячи мирных жителей Закарпатья без судебных решений депортировали в систему ГУЛАГа.
Парламент официально признал массовые репрессии против гражданского населения Закарпатья, в частности венгерской национальности, известные как "маленькая работа", преступлениями коммунистического тоталитарного режима.
Рада также осудила принудительные депортации, внесудебные казни и преследования по национальному, религиозному и социальному признакам, совершенные органами и сотрудниками НКВД и СМЕРШ на Закарпатье.
Архивы должны быть открыты, а история репрессий — включена в образовательные программы
В заявлении говорится о необходимости увековечения памяти жертв советских репрессий, установки памятных знаков, проведения научных исследований и образовательных программ.
Парламент также выступил за обнародование архивных материалов о событиях 1944–1946 годов и поддержку исследований преступлений коммунистического тоталитарного режима на Закарпатье и других регионах Украины.
Информацию об этих событиях предлагают включить в образовательные программы, чтобы сформировать объективное понимание тоталитарного прошлого.
Рада провела параллель с нынешними преступлениями России
Отдельно в заявлении Верховная Рада подчеркнула, что Россия во время войны против Украины применяет на временно оккупированных территориях практики, аналогичные преступлениям коммунистического тоталитарного режима, в частности масштабные репрессии против гражданского населения.
"Верховная Рада Украины призывает международное сообщество, научные учреждения и архивы демократических государств к сотрудничеству в деле восстановления исторической правды о преступлениях советского тоталитаризма, совершенных на территории Закарпатья и других регионов Украины", — говорится в заявлении.
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Це сама найбільша в Європі по кількості вбитих страта цивільних людей. Наприклад, самі відомі на весь Світ в Орадур-сюр-Глан - 643 вбитих цивільних,
в Лідіце 173 цивільних, але про цих вбитих всі знають, а про Корюківську трагедію - ніхто.