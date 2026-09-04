Лідерство США та відповідальність Європи мають працювати разом для досягнення миру, - МЗС Північної Македонії

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Республіки Північна Македонія Тімчо Муцунський наголосив, що його країна підтримує дипломатичні зусилля США, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, однак європейське лідерство також має значення.

Про це він заявив на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Підтримка України

Так, Муцунський зауважив, що це його перший візит до Києва.

"І я справді пишаюся тим, що сьогодні перебуваю в Києві разом із вами. Я приїхав із дуже простим посланням від моєї країни та македонського народу: ми стоїмо з Україною", – сказав він.

Він додав, що Північна Македонія від початку повномасштабного вторгнення Росії надавала Україні політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

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Мирні зусилля

"Як відданий союзник НАТО, ми й надалі робитимемо внесок у наші спільні зусилля. Але ми також усі розуміємо, що війни зрештою мають закінчуватися. Ми рішуче підтримуємо дипломатичні зусилля за участі нашого стратегічного партнера – Сполучених Штатів Америки, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру", - зазначив Муцунський.

Македонський міністр наголосив, що американське лідерство має значення, і європейське лідерство також має значення, коли йдеться про те, щоб виконувати свою частину відповідальності, "тому що безпека України - це безпека Європи".

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Він зауважив, що те, що відбувається в Україні, визначатиме безпеку континенту на роки вперед - від Києва до Західних Балкан і в усьому трансатлантичному просторі.

"Американське лідерство та європейська відповідальність мають працювати разом. Саме так ми сьогодні посилюємо стримування. Саме так ми створюємо умови для миру завтра. І саме так ми створюємо тривалий мир", – додав Муцунський.