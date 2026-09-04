Лидерство США и ответственность Европы должны действовать сообща для достижения мира, - МИД Северной Македонии

Министр иностранных дел и внешней торговли Республики Северная Македония Тимчо Муцунский подчеркнул, что его страна поддерживает дипломатические усилия США, направленные на достижение справедливого и прочного мира, однако европейское лидерство также имеет значение.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Поддержка Украины

Так, Муцунский отметил, что это его первый визит в Киев.

"И я действительно горжусь тем, что сегодня нахожусь в Киеве вместе с вами. Я приехал с очень простым посланием от моей страны и македонского народа: мы на стороне Украины", - сказал он.

Он добавил, что Северная Македония с самого начала полномасштабного вторжения России оказывала Украине политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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Мирные усилия

"Как преданный союзник НАТО, мы и впредь будем вносить свой вклад в наши совместные усилия. Но мы также все понимаем, что войны в конечном итоге должны заканчиваться. Мы решительно поддерживаем дипломатические усилия с участием нашего стратегического партнера – Соединенных Штатов Америки, направленные на достижение справедливого и прочного мира", – отметил Муцунский.

Македонский министр подчеркнул, что американское лидерство имеет значение, и европейское лидерство также имеет значение, когда речь идет о том, чтобы выполнять свою часть ответственности, "потому что безопасность Украины — это безопасность Европы".

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Он отметил, что происходящее в Украине будет определять безопасность континента на годы вперед - от Киева до Западных Балкан и во всем трансатлантическом пространстве.

"Американское лидерство и европейская ответственность должны работать вместе. Именно так мы сегодня укрепляем сдерживание. Именно так мы создаем условия для мира завтра. И именно так мы создаем прочный мир", - добавил Муцунский.