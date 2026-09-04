Без США нереально закончить эту войну, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что без активного участия и лидерства США завершить российско-украинскую войну нереально

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"У нас есть несколько важных, практических инициатив, которые мы максимально наполняем содержанием. Прежде всего, PURL — это очень важная программа. Именно благодаря ей мы закупаем противовоздушные системы и ракеты к ним в Соединенных Штатах.

А если говорить о США, то без США нереально закончить эту войну. Нам нужны и вовлеченность, и лидерство США. Нам нужна новая динамика в мирных усилиях. Украина всегда это заявляла и заявляет. Мы хотим закончить эту войну, достичь справедливого и прочного мира. Также в этом процессе роль американской стороны чрезвычайно важна, а порой и определяюща", — подчеркнул глава МИД.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что в рамках урегулирования войны "договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина".

В то же время глава МИД Украины Сибига объявил, что в мирных усилиях наметится новая динамика.

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