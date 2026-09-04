Без США нереально закончить эту войну, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что без активного участия и лидерства США завершить российско-украинскую войну нереально
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
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"У нас есть несколько важных, практических инициатив, которые мы максимально наполняем содержанием. Прежде всего, PURL — это очень важная программа. Именно благодаря ей мы закупаем противовоздушные системы и ракеты к ним в Соединенных Штатах.
А если говорить о США, то без США нереально закончить эту войну. Нам нужны и вовлеченность, и лидерство США. Нам нужна новая динамика в мирных усилиях. Украина всегда это заявляла и заявляет. Мы хотим закончить эту войну, достичь справедливого и прочного мира. Также в этом процессе роль американской стороны чрезвычайно важна, а порой и определяюща", — подчеркнул глава МИД.
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А як же подоляцьке "трампон","агенткраснов" в його армії ботів-змінювати щось буде в методичках для них?
Бо навіть на нц вони поширювали згенероване ші відео,як бубочка боксує донні в його овальному.