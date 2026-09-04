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Новости Мирные переговоры
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Без США нереально закончить эту войну, - Сибига

Сибига назвал роль США определяющей в мирном процессе

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что без активного участия и лидерства США завершить российско-украинскую войну нереально

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"У нас есть несколько важных, практических инициатив, которые мы максимально наполняем содержанием. Прежде всего, PURL — это очень важная программа. Именно благодаря ей мы закупаем противовоздушные системы и ракеты к ним в Соединенных Штатах.

А если говорить о США, то без США нереально закончить эту войну. Нам нужны и вовлеченность, и лидерство США. Нам нужна новая динамика в мирных усилиях. Украина всегда это заявляла и заявляет. Мы хотим закончить эту войну, достичь справедливого и прочного мира. Также в этом процессе роль американской стороны чрезвычайно важна, а порой и определяюща", — подчеркнул глава МИД.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что в рамках урегулирования войны "договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина".
  • В то же время глава МИД Украины Сибига объявил, что в мирных усилиях наметится новая динамика.

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Автор: 

переговоры (5997) США (30422) Сибига Андрей (1128)
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Топ комментарии
+3
Без наступних виборів президента США закінчити війну нереалістично. Але це неточно.
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04.09.2026 15:54 Ответить
+2
Нарешті уяснив сам слуга "слуги народу".
А як же подоляцьке "трампон","агенткраснов" в його армії ботів-змінювати щось буде в методичках для них?
Бо навіть на нц вони поширювали згенероване ші відео,як бубочка боксує донні в його овальному.
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04.09.2026 15:52 Ответить
+1
Пока Трампон изображает Президента США, а Янелох изображает Президента Украины война не закончится, т.к. она выгодна им обоим.
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04.09.2026 15:47 Ответить

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