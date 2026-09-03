Контакты между РФ и Украиной продолжаются прямо сейчас по линии спецслужб, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина и РФ продолжают поддерживать контакты "по линии спецслужб".

Об этом он заявил во время Восточного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

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По словам кремлевского диктатора, шанс на конструктивные мирные переговоры по поводу войны в Украине есть.

В то же время Путин считает, что "договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина".

Диктатор утверждает, что такие страны, как США и Китай, постоянно обращают внимание на эту тему "и всячески способствуют тому, чтобы проблема была решена и, прежде всего, мирными средствами".

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"Председатель КНР Си Цзиньпин, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос", — рассказал он.

"Но все-таки, в конечном счете, в первую очередь эту проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это правильный подход. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса", — сказал диктатор.

Также Путин утверждает, что Украина и Россия продолжают поддерживать контакты по линии спецслужб.

"Контакты есть. Они продолжаются, прямо в текущем режиме. Прежде всего по линии спецслужб", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

Напомним, за день до этого Путин заявил, что переговоры с Украиной сейчас "заморожены", а Россия будет наносить масштабные удары по энергетике.

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