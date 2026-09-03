Контакти РФ та України тривають прямо зараз по лінії спецслужб, - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна та РФ продовжують контакти по "лінії спецслужб".

Про це він заявив під час Східного економіного форуму, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами кремлівського диктатора, шанс на конструктивні мирні переговори щодо війни в Україні є.

Водночас Путін вважає, що "домовитися між собою мають насамперед Росія та Україна".

Диктатор стверджує, що такі країни, як США та Китай, постійно звертають увагу на цю тему "і всіляко сприяють тому, щоб проблему було вирішено і, передусім, мирними засобами".

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"Голова КНР Сі Цзіньпін, коли ми з ним зустрічаємося, теж постійно порушує це питання", - розповів він.

"Але все-таки, зрештою, насамперед цю проблему мають вирішити залучені до конфлікту країни. Це Росія та Україна. Це правильний підхід. Але ми вдячні всім, хто намагається зробити свій внесок у врегулювання цього питання", - сказав диктатор.

Також Путін стверджує, що Україна та Росія продовжують контактувати по лінії спецслужб.

"Контакти є. Вони тривають, прямо у поточному режимі. По лінії спеціальних служб перш за все", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, за день до цього Путін сказав, що переговори з Україною зараз "заморожені", а Росія масштабно битиме по енергетиці.

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