Без США нереалістично закічнити цю війну, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що без активної участі та лідерства США завершити російсько-українську війну нереалістично
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У нас є кілька важливих, практичних ініціатив, які ми максимально наповнюємо змістом. Передусім, PURL, це дуже важлива програма. Саме завдяки їй ми купуємо протиповітряні системи та ракети до них у Сполучених Штатах.
А якщо брати США, без США нереалістично закічнити цю війну. Ми потребуємо і залученість, і лідерство США. Ми потребуємо нової динаміки в мирних зусиллях. Україн завжди це декларувала, і декларує. Ми хочемо закінчити цю війну, досягти справедливого і тривалого миру. Також в цьому процесі роль американської сторони є надзвичайно важливою, а часом і визначальною", - наголосив глава МЗС.
Що передувало?
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