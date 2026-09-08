Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 8 вересня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 8 вересня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:03 - Повідомлялося про реактивний БпЛа на Бровари у напрямку Києва.
О 19:07 - Київ. Реактивний БпЛА над містом.
О 19:13 - Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Сновськ, Березна.
О 19:14 - Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.
Оновлена інформація
О 19:31 - Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс західний.
О 19:32 - Реактивні БпЛА на Бровари та Бориспіль зі сходу.
О 19:41 - Реактивні БпЛА у напрямку центру Києва з півдня.
О 19:52 - Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.
О 20:00 - Київщина реактивні БпЛА на Васильків.
О 20:03 - Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Чабани/Київ.
О 20:06 - Київ. Реактивний БпЛА над містом.
О 20:14 - Реактивний БпЛА в р-ні. Козина у напрямку Києва.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що російські удари випалили 84 гектари українських лісів за тиждень.
Будь ласка, зачекайте...
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