Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 8 вересня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 8 вересня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:03 - Повідомлялося про реактивний БпЛа на Бровари у напрямку Києва.

О 19:07 - Київ. Реактивний БпЛА над містом.

О 19:13 - Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Сновськ, Березна.

О 19:14 - Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.

Оновлена інформація

О 19:31 - Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс західний.

О 19:32 - Реактивні БпЛА на Бровари та Бориспіль зі сходу.

О 19:41 - Реактивні БпЛА у напрямку центру Києва з півдня.

О 19:52 - Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.

О 20:00 - Київщина реактивні БпЛА на Васильків.

О 20:03 - Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Чабани/Київ.

О 20:06 - Київ. Реактивний БпЛА над містом.

О 20:14 - Реактивний БпЛА в р-ні. Козина у напрямку Києва.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що російські удари випалили 84 гектари українських лісів за тиждень.

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