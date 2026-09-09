Росія атакувала Україну балістикою та 196 дронами: знешкоджено 165 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 9 вересня 2026 року війська РФ атакували балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АР Крим, S8000 "Бандероль" з акваторії Азовського моря, а також 196 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації", - зазначають Повітряні сили.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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