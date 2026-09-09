Росія атакувала Україну балістикою та 196 дронами: знешкоджено 165 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 9 вересня 2026 року війська РФ атакували балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АР Крим, S8000 "Бандероль" з акваторії Азовського моря, а також 196 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

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"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації", - зазначають Повітряні сили.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

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