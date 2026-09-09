РФ атаковала Украину баллистикой и 196 дронами: обезврежено 165 БпЛА, - Воздушные силы
В ночь на 9 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории временно оккупированного АР Крым, S8000 "Бандероль" из акватории Азовского моря, а также 196 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 23 точках, а также падение сбитых (обломков) в 4 точках", — отмечают Воздушные силы.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — говорится в сообщении.
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