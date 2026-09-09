Майже 24 тис. ворожих дронів-коптерів знищили Сили оборони в серпні, - Міноборони
Сили оборони у серпні 2026 року знищили найбільшу кількість ворожих дронів-коптерів та розширили географію ударів по цілях у Чорному морі.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Втрати РФ
Серпень приніс високі результати за окремими категоріями цілей. Зокрема, було уражено:
- майже 24 000 БпЛА коптерного типу – найвищий показник за весь час роботи програми "єБали";
- понад 35 тисяч БпЛА літакового типу.
Окремий результат місяця – зміна географії морських уражень. Якщо раніше значна частина цілей фіксувалася в Азовському морі, то тепер активність Сил оборони більше зміщується до Чорного моря, зокрема в райони Новоросійська та Сочі.
Також у серпні були уражені такі дорогі ворожі цілі:
- винищувач Су-30;
- літак Л-39 "Альбатрос";
- вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Крім того, за минулий місяць за програмою "єБали" підтверджено ліквідацію або поранення 30 246 окупантів.
Кожен результат зафіксований на відео в бойовій системі DELTA та верифікований Фондом розвитку інновацій Міністерства цифрової трансформації України.
Ураження на глибині 20+ км
Робота українських безпілотних систем змушує ворога переглядати підходи до захисту логістики та критично важливих об’єктів у тилу, а також шукати нові способи протидії платформам, що використовують супутниковий зв’язок Starlink.
У Міноборони наголошують, що попри це Сили оборони продовжують системно уражати цілі на глибині 20+ км, де проходять основні маршрути переміщення особового складу, техніки та боєприпасів. Це змушує ворога перебудовувати логістику та відводити сили й засоби далі від звичних районів базування.
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