Майже 24 тис. ворожих дронів-коптерів знищили Сили оборони в серпні, - Міноборони

Сили оборони у серпні 2026 року знищили найбільшу кількість ворожих дронів-коптерів та розширили географію ударів по цілях у Чорному морі.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати РФ

Серпень приніс високі результати за окремими категоріями цілей. Зокрема, було уражено:

майже 24 000 БпЛА коптерного типу – найвищий показник за весь час роботи програми "єБали";

понад 35 тисяч БпЛА літакового типу.

Окремий результат місяця – зміна географії морських уражень. Якщо раніше значна частина цілей фіксувалася в Азовському морі, то тепер активність Сил оборони більше зміщується до Чорного моря, зокрема в райони Новоросійська та Сочі.

Також у серпні були уражені такі дорогі ворожі цілі:

винищувач Су-30;

літак Л-39 "Альбатрос";

вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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Крім того, за минулий місяць за програмою "єБали" підтверджено ліквідацію або поранення 30 246 окупантів.

Кожен результат зафіксований на відео в бойовій системі DELTA та верифікований Фондом розвитку інновацій Міністерства цифрової трансформації України.

Ураження на глибині 20+ км

Робота українських безпілотних систем змушує ворога переглядати підходи до захисту логістики та критично важливих об’єктів у тилу, а також шукати нові способи протидії платформам, що використовують супутниковий зв’язок Starlink.

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У Міноборони наголошують, що попри це Сили оборони продовжують системно уражати цілі на глибині 20+ км, де проходять основні маршрути переміщення особового складу, техніки та боєприпасів. Це змушує ворога перебудовувати логістику та відводити сили й засоби далі від звичних районів базування.