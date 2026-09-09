Почти 24 тыс. вражеских дронов-коптеров уничтожили Силы обороны в августе, - Минобороны
В августе 2026 года Силы обороны уничтожили наибольшее количество вражеских дронов-вертолетов и расширили географию ударов по целям в Черном море.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Потери РФ
Август принес высокие результаты по отдельным категориям целей. В частности, были поражены:
- почти 24 000 БПЛА коптерного типа — самый высокий показатель за все время работы программы "єБали";
- более 35 тысяч БПЛА авиационного типа.
Отдельный результат месяца — изменение географии морских поражений. Если раньше значительная часть целей фиксировалась в Азовском море, то теперь активность Сил обороны в большей степени смещается в сторону Черного моря, в частности в районы Новороссийска и Сочи.
Также в августе были поражены следующие ценные вражеские цели:
- истребитель Су-30;
- самолет Л-39 "Альбатрос";
- вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Кроме того, за прошлый месяц в рамках программы "єБали" подтверждена ликвидация или ранение 30 246 оккупантов.
Каждый результат зафиксирован на видео в боевой системе DELTA и верифицирован Фондом развития инноваций Министерства цифровой трансформации Украины.
Поражение на глубине 20+ км
Работа украинских беспилотных систем заставляет врага пересматривать подходы к защите логистики и критически важных объектов в тылу, а также искать новые способы противодействия платформам, использующим спутниковую связь Starlink.
В Минобороны отмечают, что, несмотря на это, Силы обороны продолжают системно поражать цели на глубине 20+ км, где проходят основные маршруты перемещения личного состава, техники и боеприпасов. Это вынуждает врага перестраивать логистику и отводить силы и средства дальше от привычных районов базирования.
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