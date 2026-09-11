Верховний Суд скасував звільнення трьох суддів Київської апеляції, викритих на хабарі $35 тисяч, - Шабунін
Верховний Суд скасував рішення Вищої ради правосуддя (ВРП) про звільнення трьох суддів Київського апеляційного суду Ігоря Палленика, Юрія Сливи та Віктора Глиняного, яких НАБУ і САП викрили на хабарі у 35 тисяч доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін
"Суперреформований Верховний суд скасував рішення про звільнення трьох суддів, яких НАБУ і САП викрили на хабарі в 35 тисяч доларів.
Ті судді Київської апеляції, передавали один одному гроші в пакетах з під віскі та кави.
Більше $100к було знайдено в одного з, бляха, суддів вдома, розфасованими в інші пакети з під кави. Один зі служителів Момони під час обшуку сховав такий пакунок за пазухою", - йдеться в дописі.
Шабунін зазначив, що Велика палата Верховного Суду скасувала звільнення суддів, зокрема, через процедурні порушення під час розгляду питання про звільнення - неналежне заслуховування суддів та призначення розгляду на час, який вони вважали незручним.
"Це хороший приклад того, як судова мафія у Верховному суді захищає свої метастази в Київській апеляції.
Я досі не можу повірити, що чорти в мантіях роблять все це ось так відкрито, не ховаючись, відверто харкаючи в очі зраненому війною народу.
Згадайте це уродство кожного разу, коли чуєте чергові "експертні" заяви про необхідність узгодження реформ з професійною судовою спільнотою.
Ось так виглядає ця професійна судова спільнота у Верховному Суді, - наголосив Шабунін.
Що передувало?
30 листопада 2023 року прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
За інформацією ЗМІ, на хабарі за рішення про відміну арешту майна у справі екскерівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва викрито заступника голови Київського апеляційного суду Віктора Глиняного, суддів Юрія Сливу, В’ячеслава Дзюбіна та Ігора Палленника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль