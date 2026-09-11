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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Верховний Суд скасував звільнення трьох суддів Київської апеляції, викритих на хабарі $35 тисяч, - Шабунін

Верховний Суд скасував звільнення трьох суддів Київської апеляції, викритих на хабарі

Верховний Суд скасував рішення Вищої ради правосуддя (ВРП) про звільнення трьох суддів Київського апеляційного суду Ігоря Палленика, Юрія Сливи та Віктора Глиняного, яких НАБУ і САП викрили на хабарі у 35 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін

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"Суперреформований Верховний суд скасував рішення про звільнення трьох суддів, яких НАБУ і САП викрили на хабарі в 35 тисяч доларів.

Ті судді Київської апеляції, передавали один одному гроші в пакетах з під віскі та кави.

Більше $100к було знайдено в одного з, бляха, суддів вдома, розфасованими в інші пакети з під кави. Один зі служителів Момони під час обшуку сховав такий пакунок за пазухою", - йдеться в дописі.

Шабунін зазначив, що Велика палата Верховного Суду скасувала звільнення суддів, зокрема,  через процедурні порушення під час розгляду питання про звільнення - неналежне заслуховування суддів та призначення розгляду на час, який вони вважали незручним.

"Це хороший приклад того, як судова мафія у Верховному суді захищає свої метастази в Київській апеляції.

Я досі не можу повірити, що чорти в мантіях роблять все це ось так відкрито, не ховаючись, відверто харкаючи в очі зраненому війною народу.

Згадайте це уродство кожного разу, коли чуєте чергові "експертні" заяви про необхідність узгодження реформ з професійною судовою спільнотою.

Ось так виглядає ця професійна судова спільнота у Верховному Суді, - наголосив Шабунін.

Що передувало?

30 листопада 2023 року прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

За інформацією ЗМІ, на хабарі за рішення про відміну арешту майна у справі екскерівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва викрито заступника голови Київського апеляційного суду Віктора Глиняного, суддів Юрія Сливу, В’ячеслава Дзюбіна та Ігора Палленника.

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Автор: 

хабар (4471) Верховний Суд (876) суддя (1591) Апеляційний суд (324)
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Топ коментарі
+20
Скасували звільнення злочинців через те, що розгляд був у час, який для них був незручним??? Ці покидьки з Верховного суду знущаються над всією країною!
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11.09.2026 13:30 Відповісти
+10
все законно які питання ? тільки дронами і статуетками можно перемогти корупцію .
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11.09.2026 13:27 Відповісти
+9
Верещучка й досі не розуміє, що мав на увазі Байден, коли говорив про корупцію?
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11.09.2026 13:30 Відповісти

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